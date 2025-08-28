Очень странная радуга: ученые рассказали, что заставляет ее светиться красным

Большинство людей на планете видели радугу и еще со школы знают, как она образуется. Однако случается, что в небе можно заметить очень странную радугу, известную как “монохромная радуга”. Ученые рассказали, как она образуется.

Related video

Радуга – оптическое явление в атмосфере, представляющее собой разноцветную дугу, возникающую из-за преломления, отражения и дифракции солнечного или лунного света в каплях дождя или тумана. Но случается, что в небе появляется совершенно особенные радуги, известные как монохромные, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как образуется радуга?

Как показывают эксперименты, свет в вакууме распространяется со скоростью С. Однако при входе или выходе в среду, например, воздух или воду, он замедляется и меняет направление – это называется рефракцией.

Солнечный свет состоит из множества различных волн, которые замедляются в разной степени при проникновении в среду. Фиолетовый – самая короткая длина волны в видимом спектре – замедляется и преломляется сильнее, чем самая длинная – красный.

Когда солнечный свет проходит через капли воды в воздухе под прямым углом, часть света отражается внутри капли жидкости, а затем вновь преломляется, покидая каплю. По данным Метеорологического бюро Великобритании, стоящий в нужном месте наблюдатель увидит рассеянный солнечный свет, отраженный обратно к нему. В результате, свет, рассеянный множеством капель, достигая наблюдателя, будет выглядеть как разноцветная радуга.

Разные цвета выходят из капель под углами, варьирующимися примерно на два градуса – от красного до фиолетового. Красный свет, который видит наблюдатель, исходит от самих капель, расположенных выше в атмосфере, чем капли, рассеивающие фиолетовый свет в направлении наблюдателя.

Очень странная радуга

Однако порой происходит нечто странное и наблюдатель может заметить другое явление, известное как "монохромные радуги" или "красные радуги". Что же заставляет их появляться?

Когда солнечный свет попадает в земную атмосферу, свет в синей части спектра рассеивается частицами в ней эффективнее, чем красный. Чем меньше синего света попадает в глаза, тем более желтым воспринимается Солнце. Чем больше атмосферных осадков проходит свет, например, на восходе или закате, тем сильнее рассеивается синий цвет, из-за чего Солнце кажется более красным.

По словам ученых, монохромные радуги – радуги, возникающие тем же образом, что и описанные выше, но когда преломленный каплями воды свет имеет преимущественно красный оттенок от восходящего или заходящего солнца.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, почему мы никогда не увидим в радуге некоторые цвета.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, можно ли увидеть радугу на Марсе.