Дуже дивна веселка: вчені розповіли, що змушує її світитися червоним

Більшість людей на планеті бачили веселку і ще зі школи знають, як вона утворюється. Однак трапляється, що в небі можна помітити дуже дивну веселку, відому як "монохромна веселка". Учені розповіли, як вона утворюється.

Веселка — оптичне явище в атмосфері, що являє собою різнокольорову дугу, яка виникає через заломлення, відбиття і дифракцію сонячного або місячного світла в краплях дощу або туману. Але трапляється, що в небі з'являються абсолютно особливі веселки, відомі як монохромні, пише IFLScience.

Як утворюється веселка?

Як показують експерименти, світло у вакуумі поширюється зі швидкістю С. Однак під час входу або виходу в середовище, наприклад, повітря або воду, воно сповільнюється і змінює напрямок — це називається рефракцією.

Сонячне світло складається з безлічі різних хвиль, які сповільнюються різною мірою під час проникнення в середовище. Фіолетовий — найкоротша довжина хвилі у видимому спектрі — сповільнюється і заломлюється сильніше, ніж найдовша — червона.

Коли сонячне світло проходить через краплі води в повітрі під прямим кутом, частина світла відбивається всередині краплі рідини, а потім знову заломлюється, залишаючи краплю. За даними Метеорологічного бюро Великої Британії, спостерігач, що стоїть у потрібному місці, побачить розсіяне сонячне світло, відбите назад до нього. У результаті, світло, розсіяне безліччю крапель, досягаючи спостерігача, буде виглядати як різнобарвна веселка.

Різні кольори виходять із крапель під кутами, що варіюються приблизно на два градуси — від червоного до фіолетового. Червоне світло, яке бачить спостерігач, виходить від самих крапель, розташованих вище в атмосфері, ніж краплі, що розсіюють фіолетове світло в напрямку спостерігача.

Дуже дивна веселка

Однак часом відбувається щось дивне і спостерігач може помітити інше явище, відоме як "монохромні веселки" або "червоні веселки". Що ж змушує їх з'являтися?

Коли сонячне світло потрапляє в земну атмосферу, світло в синій частині спектра розсіюється частинками в ній ефективніше, ніж червоне. Що менше синього світла потрапляє в очі, то жовтішим сприймається Сонце. Що більше атмосферних опадів проходить світло, наприклад, на сході або заході сонця, то сильніше розсіюється синій колір, через що Сонце видається червонішим.

За словами вчених, монохромні веселки — веселки, що виникають у той самий спосіб, що й описані вище, але коли заломлене краплями води світло має переважно червоний відтінок від висхідного або призахідного сонця.

