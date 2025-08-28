Не видели более полувека: в Папуа-Новой Гвинее заметили хищника, которого считали вымершим

Спустя более 50 лет с момента последнего сообщения о ней, исследователи вновь обнаружили парусную акулу, которая ранее считалась вымершей. Ученые случайно наткнулись на давно потерянный вид во время исследования рыбных запасов в Папуа-Новой Гвинее.

Если вы раньше не слышали о парусной гончей акуле, это, вероятно, потому, что долгое время ее считали пропавшей без вести. Впервые представители этого вида были пойманы учеными в 1970 году на севере Папуа-Новой Гвинеи, а описали лишь в 1973 году. А затем похоже вид исчез с лица Земли, пишет IFLScience.

Утерянный вид акул

Исследователи пытались обнаружить хоть одну особь парусной гончей акулы. Увы, даже обширное исследование акул и скатов в водах страны в 2010-х годов не помогло их обнаружить. Затем, в 2020 году, группа специалистов Всемирного фонда дикой природы провела опрос среди рыбаков-промышленников и рыболовов, занимающихся натуральным хозяйством в Маданге. Наконец ученым удалось обнаружить то, что они давно искали: им удалось сделать фото не одной, а пяти вирусных гончих акул. Все они были погибшими самками.

В сентябре 2022 года другому рыбаку удалось запечатлеть самца парусной гончей акулы, но он также оказался мертвым. Таким образом, ученым никак не удавалось найти представителей этого вида, однако рыбаки из местных деревень утверждали, что они иногда попадаются во время рыбалки.

Вид повторно открыли спустя более чем 50 лет Фото: Journal of Fish Biology

Неожиданное "воскрешение" вида

Хорошая новость заключается в том, что эта редкая акула все еще существует, однако ученые обеспокоены по поводу ее будущего. Исследователи полагают, что ареал этого вида может быть ограничен небольшой территорией вокруг залива Астролябия – места, где наблюдается растущий интерес к торговле плавательными пузырями рыб, или рыбьими пастями. В результате парусные акулы могут оказаться под угрозой из-за прилова.

По словам координатора по сохранению беспозвоночных зоопарка Индианаполиса Сержио Энрикеса, все это указывает на то, что вид уязвим к сокращению популяции из-за возросшего рыболовства в будущем.

Парусная акула – один из многих "потерянных" видов, которые были обнаружены вновь в последние годы, но это не означает, что их повторное открытие – простой процесс. На самом деле, повторное открытие вида, который считается утерянным, требует терпения, упорства и постоянного наблюдения за подсказками в окружающей среде.

