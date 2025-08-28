Не бачили понад півстоліття: у Папуа-Новій Гвінеї помітили хижака, якого вважали вимерлим

Через понад 50 років з моменту останнього повідомлення про неї, дослідники знову виявили вітрильну акулу, яку раніше вважали вимерлою. Вчені випадково натрапили на давно втрачений вид під час дослідження рибних запасів у Папуа-Новій Гвінеї.

Якщо ви раніше не чули про вітрильну гончу акулу, це, ймовірно, тому, що довгий час її вважали зниклою безвісти. Вперше представники цього виду були спіймані вченими в 1970 році на півночі Папуа-Нової Гвінеї, а описали лише в 1973 році. А потім схоже вид зник з лиця Землі, пише IFLScience.

Загублений вид акул

Дослідники намагалися виявити хоч одну особину вітрильної гончої акули. На жаль, навіть велике дослідження акул і скатів у водах країни у 2010-х роках не допомогло їх виявити. Потім, 2020 року, група фахівців Всесвітнього фонду дикої природи провела опитування серед рибалок-промисловців і рибалок, які займаються натуральним господарством у Маданзі. Нарешті вченим вдалося виявити те, що вони давно шукали: їм вдалося зробити фото не однієї, а п'яти вірусних гончих акул. Усі вони були загиблими самками.

У вересні 2022 року іншому рибалці вдалося сфотографувати самця вітрильної гончої акули, але він також виявився мертвим. Таким чином, вченим ніяк не вдавалося знайти представників цього виду, проте рибалки з місцевих сіл стверджували, що вони іноді трапляються під час риболовлі.

Вид повторно відкрили через більш ніж 50 років Фото: Journal of Fish Biology

Несподіване "воскресіння" виду

Хороша новина полягає в тому, що ця рідкісна акула все ще існує, проте вчені стурбовані з приводу її майбутнього. Дослідники вважають, що ареал цього виду може бути обмежений невеликою територією навколо затоки Астролябія — місця, де спостерігається зростаючий інтерес до торгівлі плавальними міхурами риб, або риб'ячими пащами. У результаті вітрильні акули можуть опинитися під загрозою через прилов.

За словами координатора зі збереження безхребетних зоопарку Індіанаполіса Сержіо Енрікеса, все це вказує на те, що вид вразливий до скорочення популяції через збільшення рибальства в майбутньому.

Вітрильна акула — один із багатьох "загублених" видів, які були виявлені знову в останні роки, але це не означає, що їхнє повторне відкриття — простий процес. Насправді повторне відкриття виду, який вважається загубленим, вимагає терпіння, наполегливості та постійного спостереження за підказками в навколишньому середовищі.

