Самая острая броня в мире: названо животное, которое носило ее миллионы лет назад (фото)

Исследователи обнаружили, что самый ранний анкилозавр в палеонтологической летописи обладал самыми экстремальными украшениями, когда-либо наблюдавшимися у позвоночных животных, и даже других анкилозавров. Броня этих животных считается самой острой из всех, когда-либо существовавших в мире.

Related video

Самый ранний анкилозавр Spicomellus afer жил на Земле в средней юре более 165 миллионов лет назад и носил шипы не только вдоль тела и булавовидном хвосте, но и в виде странных колец из огромных шипов вокруг шеи и бедер, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Некоторые из шипов срослись со скелетом Spicomellus afer Фото: Nature

Самые шипастые динозавры в мире

Анкилозавры – одни из самых харизматичных монстров, когда-либо бродивших по Земле. Их толстые шкуры, покрытые тяжелыми костяными бронированными пластинами, выступами и шипами, напоминают драматичные сцены, когда анкилозавры защищались, чтобы не стать добычей других динозавров.

Одна из самых удивительных когда-либо найденных окаменелостей динозавров — это анкилозавр, с прекрасно сохранившейся бронированной спиной. Этот вид известен как спикомеллус – самый ранний известный представитель рода анкилозавров, который достиг своего расцвета в меловом периоде. Отметим, что ранее спикомеллус был известен только по одной неполной реберной кости, найденной в Марокко, которую ученые использовали для описания вида в 2021.

Однако это был лишь первый анкилозавр, найденный на африканском континенте. В 2023 году местный фермер в Марокко обнаружил несколько еобычных костей, которые ему удалось спасти от наводнения. Позже команда ученых отправила на поиски окаменелостей.

То, что ученые обнаружили, поразило их. По словам палеонтолога Ричарда Батлера из Бирмингемского университета, открытие казалось невероятным. По мере того как команда раскапывала все больше окаменелостей, находка становилась все более странной.

Некоторые из реберных костей Spicomellus afer, шипы и все остальное Фото: Nature

Самая острая броня в мире

Исследования показывают, что спикомеллус обладал невероятно острой броней: он был невероятно колючим. По сути, представители этого вида буквально были покрыты костными выступами повсюду, а самый длинный из них достигал 87 сантиметров. Впрочем, предполагается, что при жизни шипы были еще длиннее.

Анализ показывает, что тело спикомеллуса было покрыто шипами самых разных форм и размеров: некоторые соединялись вместе, образуя сложные шипастые структуры. Несколько ребер животного также были покрыты шипами, прикрепленными к верхним поверхностям. Кроме того, ученые обнаружили ключицу с метровыми шипами, торчащими из нее.

По словам Батлера, все ребра спикомеллуса, которые известны нам сегодня, имеют три или четыре больших шипа. Ни одно другое животное, известное науке не обладало такой острой броней. Однако это еще не все: у спикомеллуса также был панцирный щит на тазу с выступающими из него большими шипами и панцирный воротник на шее с шипами длиной в один метр и более. Такая морфология панциря совершенно не похожа на таковую у любого другого известного анкилозавра.

Современные представления об анкилозаврах весьма скудны и сводятся к тому, что их панцирь служи в первую очередь оборонительной цепи. Панцирь спикомеллуса, по-видимому, был слишком громоздким, чтобы иметь какое-либо практическое применение. Это указывает на иную роль, которую шипы могли играть в жизни животных.

Теперь ученые считают, что на Земле, вероятно, существовали и другие чрезвычайно колючие анкилозавры, которые пока все еще не были обнаружены. Они могли бы помочь заполнить некоторые пробелы в знании о спикомеллусе и появившихся позже анкилозаврах.

Некоторые из реберных костей Spicomellus afer, шипы и все остальное Фото: Nature

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили окаменелость самого странного анкилозавра.

Ранее Фокус писал о том, что палеонтологи нашли новый вид динозавра с "дубинкой" вместо хвоста.