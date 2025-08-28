Найгостріша броня у світі: названо тварину, яка носила її мільйони років тому (фото)

Дослідники виявили, що найраніший анкілозавр у палеонтологічному літописі володів найекстремальнішими прикрасами, які коли-небудь спостерігали у хребетних тварин, і навіть інших анкілозаврів. Броня цих тварин вважається найгострішою з усіх, що коли-небудь існували у світі.

Найраніший анкілозавр Spicomellus afer жив на Землі в середній юрі понад 165 мільйонів років тому і носив шипи не тільки вздовж тіла і булавоподібному хвості, а й у вигляді дивних кілець із величезних шипів навколо шиї та стегон, пише Science Alert.

Деякі з шипів зрослися зі скелетом Spicomellus afer Фото: vaccine-1

Найшипастіші динозаври у світі

Анкілозаври — одні з найхаризматичніших монстрів, які коли-небудь блукали Землею. Їхні товсті шкури, вкриті важкими кістяними броньованими пластинами, виступами й шипами, нагадують драматичні сцени, коли анкілозаври захищалися, щоб не стати здобиччю інших динозаврів.

Одна з найдивовижніших коли-небудь знайдених скам'янілостей динозаврів — це анкілозавр, з прекрасно збереженою броньованою спиною. Цей вид відомий як спікомеллус — найраніший відомий представник роду анкілозаврів, який досяг свого розквіту в крейдяному періоді. Зазначимо, що раніше спікомеллус був відомий тільки за однією неповною реберною кісткою, знайденою в Марокко, яку науковці використали для опису виду у 2021.

Однак це був лише перший анкілозавр, знайдений на африканському континенті. У 2023 році місцевий фермер у Марокко виявив кілька незвичайних кісток, які йому вдалося врятувати від повені. Пізніше команда вчених відправила на пошуки скам'янілостей.

Те, що вчені виявили, вразило їх. За словами палеонтолога Річарда Батлера з Бірмінгемського університету, відкриття здавалося неймовірним. У міру того як команда розкопувала все більше скам'янілостей, знахідка ставала дедалі дивнішою.

Деякі з реберних кісток Spicomellus afer, шипи і все інше Фото: vaccine-1

Найгостріша броня у світі

Дослідження показують, що спікомеллус мав неймовірно гостру броню: він був неймовірно колючим. По суті, представники цього виду буквально були вкриті кістковими виступами всюди, а найдовший з них досягав 87 сантиметрів. Утім, передбачається, що за життя шипи були ще довшими.

Аналіз показує, що тіло спікомелуса було вкрите шипами найрізноманітніших форм і розмірів: деякі з'єднувалися разом, утворюючи складні шипасті структури. Кілька ребер тварини також були покриті шипами, прикріпленими до верхніх поверхонь. Крім того, вчені виявили ключицю з метровими шипами, що стирчали з неї.

За словами Батлера, всі ребра спікомеллуса, які відомі нам сьогодні, мають три або чотири великі шипи. Жодна інша тварина, відома науці, не мала такої гострої броні. Однак це ще не все: у спікомеллуса також був панцирний щит на тазу з великими шипами, що виступали з нього, і панцирний комір на шиї з шипами завдовжки в один метр і більше. Така морфологія панцира зовсім не схожа на таку в будь-якого іншого відомого анкілозавра.

Сучасні уявлення про анкілозаврів вельми мізерні та зводяться до того, що їхній панцир слугував насамперед оборонним ланцюгом. Панцир спікомеллуса, мабуть, був занадто громіздким, щоб мати якесь практичне застосування. Це вказує на іншу роль, яку шипи могли відігравати в житті тварин.

Тепер учені вважають, що на Землі, ймовірно, існували й інші надзвичайно колючі анкілозаври, які поки що все ще не були виявлені. Вони могли б допомогти заповнити деякі прогалини в знанні про спікомелус і анкілозаврів, що з'явилися пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили скам'янілість найдивнішого анкілозавра.

Раніше Фокус писав про те, що палеонтологи знайшли новий вид динозавра з "кийком" замість хвоста.