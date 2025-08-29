Пауки держат светлячков в заложниках до тех пор, пока они светятся: зачем им это

Исследователи обнаружили, что светлячки, оказавшиеся в паутине, не становятся добычей сразу. На самом деле пауки держат их в заложниках до тех пор, пока светлячки светятся и лишь затем едят жертву.

В новом исследовании ученые обнаружили, что ночные пауки были засняты на видео, когда ловят светлячков и удерживают их в своих сетях до тех пор, пока они продолжаются светиться. Любопытно, что пауки проверяют своих жертв в течение часа, чтобы убедиться в том, что они все еще живы. Считается, что таким образом пауки могут привлечь больше добычи, пишет Live Science.

Пауки удерживают светлячков в заложниках

Исследование было проведено командой из Университета Дунхай и показало, что пауки, удерживающие в заложниках светлячков, привлекают значительно больше добычи, чем без биолюминесцентных жуков. Это навело команду на мысль, что пауки, вероятно, намеренно удерживают светлячков в качестве приманки для повышения эффективности охоты.

По словам руководителя исследования И-Мин Цзо, результаты их с коллегами работы указывают на ранее не описанное взаимодействие, при котором сигналы светлячков, предназначенные для сексуальной коммуникации, полезны для пауков.

Авторы исследования считают, что их работа проливает свет на то, как ночные хищники, ведущие сидячий образ жизни, могут справиться с трудностями привлечения добычи, а также открывает уникальный взгляд на сложность взаимодействия хищника и жертвы.

Неописанное ранее поведение

Ученые заметили, что пауки-лентяи (Psechrus clavis), которые плетут паутины близко к земле, скопили множество зимних светлячков (Diaphanes lampyroides), и предположили, что эти светящиеся насекомые могли использоваться в качестве визуальной приманки.

Далее ученые провели серию полевых экспериментов, чтобы выяснить, что происходит. Команда установила светодиодные светильники, имитирующие светлячков и паутину пауков-лентяев, а другие паутины оставляла пустыми в качестве контрольных.

Результаты экспериментов показали, что светодиодные паутины привлекали в три раза больше добычи, чем пустые. Если рассматривать только количество пойманных светлячков, то светодиодные паутины в 10 раз больше, чем паутины без светодиодов.

Пауки-листоплеты, обитающие в субтропических лесах Восточной Азии, обычно сидят в темноте, ожидая приближения добычи. Кадры, снятые исследователями, показывают, что если поймано другое насекомое, например, мотылек, пауки немедленно его съедают. Однако светлячков оставляли на час, прежде чем они были съедены, что примерно соответствует времени свечения самки светлячка в фиксированном месте.

Любопытно, что большинство пойманных светлячков были самцами, что, по мнению авторов исследования, указывает на то, что самцы ошибочно принимали неподвижное свечение за потенциальных партнеров.

Исследователи полагают, что эти пауки, в отличие от других хищников, ведущих сидячий образ жизни и развивших собственную биолюминесценцию, научились использовать сексуальные сигналы светлячков в своих интересах.

