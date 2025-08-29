Павуки тримають світлячків у заручниках доти, доки вони світяться: навіщо їм це

Дослідники виявили, що світлячки, які опинилися в павутині, не стають здобиччю відразу. Насправді павуки тримають їх у заручниках доти, доки світлячки світяться і лише потім їдять жертву.

У новому дослідженні вчені виявили, що нічні павуки були зняті на відео, коли ловлять світлячків і утримують їх у своїх сітках доти, доки вони продовжують світитися. Цікаво, що павуки перевіряють своїх жертв протягом години, щоб переконатися в тому, що вони все ще живі. Вважається, що таким чином павуки можуть залучити більше здобичі, пише Live Science.

Павуки утримують світлячків у заручниках

Дослідження було проведено командою з Університету Дунхай і показало, що павуки, які утримують у заручниках світлячків, приваблюють значно більше здобичі, ніж без біолюмінесцентних жуків. Це навело команду на думку, що павуки, ймовірно, навмисно утримують світлячків як приманку для підвищення ефективності полювання.

За словами керівника дослідження І-Мін Цзо, результати їхньої з колегами роботи вказують на раніше не описану взаємодію, за якої сигнали світлячків, призначені для сексуальної комунікації, корисні для павуків.

Автори дослідження вважають, що їхня робота проливає світло на те, як нічні хижаки, що ведуть сидячий спосіб життя, можуть впоратися з труднощами приваблення здобичі, а також відкриває унікальний погляд на складність взаємодії хижака і жертви.

Неописана раніше поведінка

Вчені помітили, що павуки-ленивці (Psechrus clavis), які плетуть павутиння близько до землі, скупчили безліч зимових світлячків (Diaphanes lampyroides), і припустили, що ці комахи, які світяться, могли використовуватися замість візуальної приманки.

Далі вчені провели серію польових експериментів, щоб з'ясувати, що відбувається. Команда встановила світлодіодні світильники, що імітують світлячків і павутину павуків-лебедів, а інші павутини залишала порожніми як контрольні.

Результати експериментів показали, що світлодіодні павутини приваблювали втричі більше здобичі, ніж порожні. Якщо розглядати тільки кількість спійманих світлячків, то світлодіодні павутини в 10 разів більші, ніж павутини без світлодіодів.

Павуки-листоплети, що мешкають у субтропічних лісах Східної Азії, зазвичай сидять у темряві, чекаючи наближення здобичі. Кадри, зняті дослідниками, показують, що якщо спіймано іншу комаху, наприклад, метелика, павуки негайно її з'їдають. Однак світлячків залишали на годину, перш ніж їх було з'їдено, що приблизно відповідає часу світіння самки світлячка у фіксованому місці.

Цікаво, що більшість спійманих світлячків були самцями, що, на думку авторів дослідження, вказує на те, що самці помилково приймали нерухоме світіння за потенційних партнерів.

Дослідники вважають, що ці павуки, на відміну від інших хижаків, які ведуть сидячий спосіб життя і розвинули власну біолюмінесценцію, навчилися використовувати сексуальні сигнали світлячків у своїх інтересах.

