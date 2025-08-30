С широко открытыми глазами и в движении: ученые рассказали, спят ли рыбы

Исследование показало, что сон у животных появился по меньшей мере 450 миллионов лет тому, еще до того, как первые существа выбрались из океана на сушу. Однако все ли животные спят и могут ли спать рыбы, рассекающие толщу воды.

Предыдущие исследования уже показали, что у некоторых рыб действительно есть состояние, похожее на сон, однако активность их мозга отличается от активности мозга человека и других млекопитающих. Но можно ли считать это сном? По словам ученых, это зависит от определения того, что считать сном. Однако очевидно, что многие рыбы в действительности входят в состояние покоя и полудремы, которое, плохое выполняет некоторую восстанавливающую функцию, пишет IFLScience.

Что такое сон?

Сон – состояние, характеризующееся сниженной реакцией на сенсорные стимулы, подавленной двигательной активностью и быстрой обратимостью к бодрствованию. Это ночная фаза поддержания работы мозга, необходимая для очищения от шлаков, консолидации воспоминаний и перезагрузки организма для максимальной производительности.

У людей сон состоит из двух фаз:

фаза быстрого сна;

фаза медленного сна.

Обе эти фазы демонстрируют существенно разные паттерны активности мозга. Фаза медленного сна, по словам ученых также делится на три стадии – N1, N2 и N3 – причем последнюю часто называют медленноволновой или глубокой. В то же время быстрый сон наиболее тесно связан с яркими сновидениями, хотя люди могут видеть сны и в фазах медленного сна.

Спят ли рыбы?

В 2019 году команда из Стэнфордского университета создала мини-аквариум и записала активность мозга и тела рыбок данио. Результаты указывают на то, что эти крошечные тропические рыбки, вероятно, впадают в состояние покоя, напоминающее сон, хотя их глаза оставались открытыми. Впрочем, это вполне объяснимо, поскольку у них попросту отсутствуют веки.

Ученые также проанализировали мозг рыбок и выделили две отдельные фазы, напоминающие сон:

медленно всплывающий сон;

распространяющийся волновой сон.

По мнению команды, обе эти фазы имеют явное сходство с медленноволновым и быстрым сном, наблюдаемыми у млекопитающих.

Учитывая эволюционные различия между людьми и рыбами, исследование показывает, что сон развился у животных по меньшей мере 450 миллионов лет назад, еще до того, как первые существа выползли из океана.

Все ли рыбы спят?

Исследователи отмечают, что схожие паттерны сонной активности мозга ранее наблюдались и у других видов рыб. Однако далеко не все виды рыб демонстрируют такие состояния.

Например, многие пелагические виды, обитающие в средних слоях океана, а не на поверхности или дне, по-видимому, непрерывно плавают. Для этой группы рыб, как известно, постоянное движение жизненно важно. Поддерживая поток воды через жабры, они могут получать кислород, необходимый для выживания, что оставляет мало времени для длительного бездействия.

Значит ли это, что мозг рыб постоянно находится в движении, без отдыха, подобного сну? Возможно, но вовсе не обязательно. Предыдущие исследования также показали, что некоторые рыбы на самом деле могут расслабляться, продолжая движение и плавая в тесно скоординированных группах. Стайное плавание позволяет каждой рыбе уменьшить объем обрабатываемой сенсорной информации, подобно движению на автопилоте, что позволяет достичь одного из ключевых преимуществ сна без смыкания глаз и отдыха.

