Что общего у снежного человека и первого убийцы из Библии: тайная легенда связала Каина и бигфута

Любопытная городская легенда продолжает увлекать некоторые религиозные общины и связывает первого убийцу из Библии с мифическим существом – бигфутом. Исследователи рассказали, как именно этой древней теории удалось связать Каина и снежного человека.

В течение многих лет некоторые члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, более известные как мормоны, делились ничем не подтвержденной историей, связывающей бигфута, также известного как снежный человек, с Каином, старшим сыном Адама и Евы, пишет Daily Mail.

Легенда, связывающая Каина и бигфута

Согласно древней теории, бигфут на самом деле является Каином, обреченным вечно скитаться по Земле в виде таинственного волосатого существа – таким было его библейское проклятие. Согласно Библии Каин убил своего брата Авеля, напав на него в поле из зависти, поскольку Бог предпочел жертвоприношение животных Авелем Каину, принесшему в жертву урожай.

Исследователи отмечают, что легенда восходит к 1835 году, когда лидер мормонов Дэвид Паттен описал встречу с темной, волосатой фигурой, которая назвалась странствующим изгоем. После существо было идентифицировано как Каин.

Отметим, что бигфут, также известный как снежный человек, считается крупным обезьяноподобным существом, обитающим в лесах Северной Америки. Впрочем, ранее ученые так и не смогли найти каких-либо доказательств его существования. Скептики утверждают, что другие религиозные тексты предполагают, что Каин не пережил библейский потоп, а знак Божий на самом деле не даровал вечную жизнь.

По словам исследователей, эта легенда не является частью официального учения мормонов, однако приобрела популярность после того, как в 1980-х годах сообщения о появлении снежного человека стали все более распространенными. Теперь пользователи в социальных сетях продолжают до сих пор обсуждать эту теорию.

Что связывает Каина и снежного человека?

В некоторых мормонских преданиях связь Каина и бигфута символизирует проклятие, а скитания Каина рассматриваются как предостережение от греха. Впрочем, эта легенда не является общепринятым убеждением.

По словам историка и специалиста по истории американских религий Мэтью Боумена, ему удалось проследить истоки фольклора, отметив, что смешение историй о Каине и бигфуте приобрело популярность около 1980 года в Саут-Уэбере, штата Юта, США, после того, как местные жители заметили бигфута.

Эксперт предположил, что миф, вероятно, демонстрирует, как некоторые члены мормонской общины использовали фольклор для осмысления таинственных или необъяснимых событий. Боумен также считает, что изображение Каина в воде мохнатого зверя рассматривалось как символ зла, противостоящего верующим.

Известно, что связь между Каином и бигфутом впервые была популяризирована Спенсером Кимбаллом в его книге 1969 года, в которой пересказывалось повествование Паттена 1830-х годов. В тексте говорится, что один из первых лидеров мормонской церкви Авраам Смут спустя годы записал встречу Паттена, которая позже была описана в книге Кимбалла.

Смут рассказывал, что ехал на муле, когда заметил рядом с собой огромного незнакомца – существо достигало плеч лидера мормонов, несмотря на то, что он сидел в седле. На существе не было одежды, но его тело было покрыто волосами, а кожа была очень темной. Смут также утверждал, что ему удалось поговорить с незнакомцем и тот рассказал, что у него нет дома, а потому он вынужден скитаться по земле туда-сюда.

Несмотря на то, что некоторые представители мормонской церкви заявили, что слышали эту легенду, другие утверждают, что эту городскую легенду не принято было обсуждать, особенно с людьми, не вхожими в мормонскую церковь.

