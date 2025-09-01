Що спільного у снігової людини і першого вбивці з Біблії: таємна легенда пов'язала Каїна і бігфута

Цікава міська легенда продовжує захоплювати деякі релігійні громади і пов'язує першого вбивцю з Біблії з міфічною істотою — бігфутом. Дослідники розповіли, як саме цій стародавній теорії вдалося пов'язати Каїна та снігову людину.

Related video

Протягом багатьох років деякі члени Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, більш відомі як мормони, ділилися нічим не підтвердженою історією, що пов'язує бігфута, також відомого як снігова людина, з Каїном, старшим сином Адама і Єви, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Легенда, що пов'язує Каїна і бігфута

Згідно з давньою теорією, бігфут насправді є Каїном, приреченим вічно поневірятися по Землі у вигляді таємничої волохатої істоти — таким було його біблійне прокляття. Згідно з Біблією Каїн убив свого брата Авеля, напавши на нього в полі із заздрощів, оскільки Бог віддав перевагу жертвопринесенню тварин Авелем Каїну, який приніс у жертву врожай.

Дослідники зазначають, що легенда сягає 1835 року, коли лідер мормонів Девід Паттен описав зустріч із темною, волохатою постаттю, яка назвалася мандрівним ізгоєм. Пізніше істоту було ідентифіковано як Каїна.

Зазначимо, що бігфут, також відомий як снігова людина, вважається великою мавпоподібною істотою, що мешкає в лісах Північної Америки. Утім, раніше вчені так і не змогли знайти будь-яких доказів його існування. Скептики стверджують, що інші релігійні тексти припускають, що Каїн не пережив біблійний потоп, а знак Божий насправді не дарував вічне життя.

За словами дослідників, ця легенда не є частиною офіційного вчення мормонів, проте набула популярності після того, як у 1980-х роках повідомлення про появу снігової людини стали дедалі поширенішими. Тепер користувачі в соціальних мережах продовжують досі обговорювати цю теорію.

Що пов'язує Каїна і снігову людину?

У деяких мормонських переказах зв'язок Каїна і бігфута символізує прокляття, а поневіряння Каїна розглядаються як застереження від гріха. Утім, ця легенда не є загальноприйнятим переконанням.

За словами історика і фахівця з історії американських релігій Метью Боумена, йому вдалося простежити джерела фольклору, зазначивши, що змішання історій про Каїна і бігфута набуло популярності близько 1980 року в Саут-Вебері, штату Юта, США, після того, як місцеві жителі помітили бігфута.

Експерт припустив, що міф, імовірно, демонструє, як деякі члени мормонської громади використовували фольклор для осмислення таємничих або незрозумілих подій. Боумен також вважає, що зображення Каїна у воді волохатого звіра розглядалося як символ зла, що протистоїть вірянам.

Відомо, що зв'язок між Каїном і бігфутом уперше популяризував Спенсер Кімбалл у своїй книжці 1969 року, в якій переповідали розповідь Паттена 1830-х років. У тексті йдеться про те, що один із перших лідерів мормонської церкви Авраам Смут за кілька років записав зустріч Паттена, яку пізніше було описано в книзі Кімбалла.

Смут розповідав, що їхав на мулі, коли помітив поруч із собою величезного незнайомця — істота сягала плечей лідера мормонів, попри те, що він сидів у сідлі. На істоті не було одягу, але її тіло було вкрите волоссям, а шкіра була дуже темною. Смут також стверджував, що йому вдалося поговорити з незнайомцем і той розповів, що в нього немає дому, а тому він змушений поневірятися по землі туди-сюди.

Попри те, що деякі представники мормонської церкви заявили, що чули цю легенду, інші стверджують, що цю міську легенду не заведено було обговорювати, особливо з людьми, які не є членами мормонської церкви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому люди досі вірять в існування снігової людини.

Раніше Фокус писав про те, що снігову людину, яка біжить лісом серед білого дня, зафіксували на відео.