Использовал для демонстрации власти: ученые изучают древние рисунки царя Скорпиона (фото)

Более 5000 лет назад пустыня к востоку от Асуана стала важным местом для раннего развития политической власти. В этой местности лидеры оставляли надписи и резьбу, что стало шагом к тому, что историки считают первым территориальным государством в Египте.

Одной из фигур, которую чаще всего связывают с этим периодом, является царь Скорпион, имя которого появляется в некоторых древнейших надписях, пишет Arkeonews.

Профессор Людвиг Моренц из Боннского университета вместе с египетским исследователем Мохамедом Абдельхаем Абу Бакром проанализировали эти резьбы в своей книге "Культура и власть в дофараоновском Египте". Их исследование раскрывает, как изображения, надписи и естественное окружение использовались для демонстрации власти.

Фото: Johann Thiele/ Matthias Lang

Надпись на скале "Владения царя Скорпиона Гора" Моренц признал древнейшим известным топонимом в истории. Ученый объясняет, что в это время Египет превращался в первое территориальное государство, простиравшееся вдоль большей части долины Нила.

Другие ранние правители также брали имена, связанные с животными, такие как Царь Бык, Царь Гор-Сокол и Царь Сколопендер. По словам Моренца, эти имена символизировали власть и опасность.

Наскальные рисунки показывают сцены, в которых правители побеждают противников, используя образы для усиления политического контроля. Царь Скорпион также ассоциировался с богиней Бат и богом Мином, что отражало связь между королевской властью, плодородием, охотой и космическим порядком.

Наряду с этими жестокими сценами, на резьбе также изображены религиозные мотивы. Одно изображение показывает церемониальную лодку, которую тянут 25 мужчин, что, вероятно, символизирует ритуалы, которые соединяли отдаленные районы с долиной Нила.

Резьба была сосредоточена в Вади-эль-Малик, который в прошлом был богатым на ресурсы регионом. Сегодня исследователи используют цифровые изображения, чтобы детально задокументировать наскальное искусство, что позволяет увидеть формы и линии, которые не видны на месте.

Моренц подчеркивает необходимость сохранения, отмечая, что резьбу следует изучать в полном контексте ландшафта. Будущие планы могут включать экскурсии с гидом и создание центра для посетителей, чтобы сделать это место доступным для общественности.

Надписи царя Скорпиона и других правителей продолжают предоставлять свидетельства о том, как выражалась власть на этапах становления египетской государственности.

