Використав для демонстрації влади: вчені вивчають стародавні малюнки царя Скорпіона (фото)

Понад 5000 років тому пустеля на схід від Асуана стала важливим місцем для раннього розвитку політичної влади. У цій місцевості лідери залишали написи та різьблення, що стало кроком до того, що історики вважають першою територіальною державою в Єгипті.

Однією з постатей, яку найчастіше пов'язують з цим періодом, є цар Скорпіон, ім'я якого з'являється в деяких найдавніших написах, пише Arkeonews.

Професор Людвіг Моренц з Боннського університету разом з єгипетським дослідником Мохамедом Абдельхаєм Абу Бакром проаналізували ці різьблення у своїй книзі "Культура і влада в дофараонівському Єгипті". Їхнє дослідження розкриває, як зображення, написи та природне оточення використовувалися для демонстрації влади.

Фото: Johann Thiele/ Matthias Lang

Напис на скелі "Володіння царя Скорпіона Гора" Моренц визнав найдавнішим відомим топонімом в історії. Вчений пояснює, що в цей час Єгипет перетворювався на першу територіальну державу, що простягалася вздовж більшої частини долини Нілу.

Інші ранні правителі також брали імена, пов'язані з тваринами, такі як Цар Бик, Цар Гор-Сокіл і Цар Сколопендер. За словами Моренца, ці імена символізували владу і небезпеку.

Наскельні малюнки показують сцени, в яких правителі перемагають супротивників, використовуючи образи для посилення політичного контролю. Цар Скорпіон також асоціювався з богинею Бат і богом Міном, що відображало зв'язок між королівською владою, родючістю, полюванням і космічним порядком.

Поряд із цими жорстокими сценами, на різьбленнях також зображені релігійні мотиви. Одне зображення показує церемоніальний човен, який тягнуть 25 чоловіків, що, ймовірно, символізує ритуали, які з'єднували віддалені райони з долиною Нілу.

Різьблення були зосереджені в Ваді-ель-Малік, який у минулому був багатим на ресурси регіоном. Сьогодні дослідники використовують цифрові зображення, щоб детально задокументувати наскельне мистецтво, що дозволяє побачити форми та лінії, які не видно на місці.

Моренц наголошує на необхідності збереження, зазначаючи, що різьблення слід вивчати в повному контексті ландшафту. Майбутні плани можуть включати екскурсії з гідом та створення центру для відвідувачів, щоб зробити це місце доступним для громадськості.

Написи царя Скорпіона та інших правителів продовжують надавати свідчення про те, як виражалася влада на етапах становлення єгипетської державності.

