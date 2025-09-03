В 150 раз больше куриного: кому принадлежит самое большое яйцо в мире (фото)

Сегодня самое большое яйцо, которое существует на планете, принадлежит страусу, однако так было не всегда. Исследователи отмечают, что ранее на Земле обитала птица, яйцо которой в невероятные 150 раз превосходило среднее куриное.

Самое большое яйцо на современной планете действительно принадлежит страусу – самое крупное когда-либо зарегистрированное весило впечатляющие 2,589 кг, что примерно равно весу небольшой кошки. Это неудивительно, учитывая, что страусы – самые крупные птицы в мире. Однако все меняется, если говорить о всех животных, когда-либо живших на Земле, пишет IFLScience.

Самое большое яйцо за всю историю Земли

Около 1000 лет назад, как считается, на территории современного Мадагаскара обитала невероятных размеров слоновая птица. Ученым известно три вила:

один относится к роду Mullerornis;

два других – к роду Aepyornis.

Считается, что слоновая птица Aepyornis maximus, возможно, была самой крупной из всех, когда-либо живших на планете – ее вес достигал около 1000 килограммов. Однако на ее счету есть и другой рекорд – считается, что представители этого вида вылуплялись из самых больших яиц среди всех известных животных.

По словам ученых, яйца слоновых птиц в среднем были примерно в 150 раз больше среднего куриного яйца. Они настолько велики, что Музей науки Буффало обнаружил в своей коллекции яйцо, которое ошибочно маркировали — настолько большое, что изначально никто не верил в его подлинность.

Слева направо: яйцо слоновой птицы, моа, страус, лебедь-шипун, тонкоклювый чистик, курица, домовый сыч и желтоголовый королек Фото: Wikimedia Commons

Второе место среди гигантов

На втором месте, по словам ученых, существо эпохи динозавров, но не один из них. Исследователи, работавшие в Антарктиде, сообщили об интересной находке – гигантском яйце, принадлежащем морской рептилии, которое по размерам почти не уступала яйцу слоновой птицы. Оно стало первым известным ископаемым яйцом с мягкой скорлупой, оставленным на континенте. Предполагается, что его отложил мозазавр.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Школы геологических наук имени Джексона при Техасском университете в Остине Лукаса Лежандра, находка принадлежит животному размером с крупного динозавра, однако яйцо вовсе не было похоже на яйцо динозавра. Исследователи пришли к выводу, что яйцо, обнаруженное в Антарктиде, больше всего похоже на яйца ящериц или змей и принадлежит какому-то из этих видов.

Отметим, ранее считалось, что гигантские морские рептилии мелового периода не откладывали яйца, однако загадочный шар, похоже, опровергает это мнение. Ученые назвали эту похожую на камень окаменелость размером более 28 на 18 сантиметров просто "Существо".

Нелетающий овирапторозавр Beibeilong sinensis также заслуживает упоминания. Он жил 90 миллионов лет назад и откладывал яйца, которые были в четыре раза больше современных страусиных. Диаметр этих яиц достигал 45 сантиметров, а их вес составлял около 5 кг.

"Существо" в сравнении с человеком Фото: Wikimedia Commons

