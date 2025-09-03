У 150 разів більше за куряче: кому належить найбільше яйце у світі (фото)

Сьогодні найбільше яйце, яке існує на планеті, належить страусу, проте так було не завжди. Дослідники зазначають, що раніше на Землі мешкав птах, яйце якого в неймовірні 150 разів перевершувало середнє куряче.

Related video

Найбільше яйце на сучасній планеті дійсно належить страусу — найбільше коли-небудь зареєстроване важило дивовижні 2,589 кг, що приблизно дорівнює вазі невеликої кішки. Це не дивно, враховуючи, що страуси — найбільші птахи у світі. Однак усе змінюється, якщо говорити про всіх тварин, які коли-небудь жили на Землі, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найбільше яйце за всю історію Землі

Близько 1000 років тому, як вважається, на території сучасного Мадагаскару мешкав неймовірних розмірів слоновий птах. Вченим відомо три вила:

один належить до роду Mullerornis;

два інших — до роду Aepyornis.

Вважається, що слоновий птах Aepyornis maximus, можливо, був найбільшим з усіх, хто коли-небудь жив на планеті — його вага сягала близько 1000 кілограмів. Однак на його рахунку є й інший рекорд — вважається, що представники цього виду вилуплювалися з найбільших яєць серед усіх відомих тварин.

За словами вчених, яйця слонових птахів у середньому були приблизно в 150 разів більшими за середнє куряче яйце. Вони настільки великі, що Музей науки Буффало виявив у своїй колекції яйце, яке помилково маркували — настільки велике, що спочатку ніхто не вірив у його справжність.

Зліва направо: яйце слонового птаха, моа, страус, лебідь-шипун, тонкодзьобий чистик, курка, домовик сич і жовтоголовий корольок Фото: чума

Друге місце серед гігантів

На другому місці, за словами вчених, істота епохи динозаврів, але не один із них. Дослідники, які працювали в Антарктиді, повідомили про цікаву знахідку — гігантське яйце, що належить морській рептилії, яке за розмірами майже не поступалося яйцю слонового птаха. Воно стало першим відомим викопним яйцем з м'якою шкаралупою, залишеним на континенті. Припускають, що його відклав мозазавр.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Школи геологічних наук імені Джексона при Техаському університеті в Остіні Лукаса Лежандра, знахідка належить тварині розміром з великого динозавра, проте яйце зовсім не було схоже на яйце динозавра. Дослідники дійшли висновку, що яйце, виявлене в Антарктиді, найбільше схоже на яйця ящірок або змій і належить якомусь із цих видів.

Зазначимо, раніше вважалося, що гігантські морські рептилії крейдяного періоду не відкладали яйця, проте загадкова куля схоже спростовує цю думку. Учені назвали цю схожу на камінь скам'янілість розміром понад 28 на 18 сантиметрів просто "Істота".

Овірапторозавр Beibeilong sinensis, що не літає, також заслуговує на згадку. Він жив 90 мільйонів років тому і відкладав яйця, які були вчетверо більшими за сучасні страусові. Діаметр цих яєць сягав 45 сантиметрів, а їхня вага становила близько 5 кг.

"Істота" порівняно з людиною Фото: чума

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільший літаючий птах у світі мчить в Антарктиду з розмахом крил 3,5 м і швидкістю 20 м/с.

Раніше Фокус писав про те, що розкрито таємниці гігантських морських павуків в Антарктиді.