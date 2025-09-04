Веская причина оставить телефон: скроллинг в туалете почти вдвое повышает риск развития заболевания

В новом исследовании ученые провели опрос среди взрослых, проходящих скрининг кишечника, и пришли к выводу, что скроллинг в туалете буквально опасен для нашего здоровья. Данные указывают, что листание ленты новостей, сидя на унитазе, на 46% увеличивает риск развития неприятного заболевания.

Геморрой и смартфоны – обычные явления в жизни в 21 веке, однако новое исследование, проведенное гастроэнтерологами из медицинского центра Beth Israel Deaconess, впервые обнаружило связь между ними. Несмотря на отдельные данные о том, что длительность пребывания в туалете является фактором риска развития геморроя, многомерный анализ использования смартфонов не проводился, пишет IFLScience.

Болезнь 21 века

Геморрой является причиной почти 4 миллионов визитов к врачу только в США и обходится более чем в 800 миллионов долларов. Заболевание представляет собой расширенные кровеносные сосуды в области ануса и прямой кишки, а также вокруг них.

В случае наружного геморроя пациент может прощупать эти уплотнения, они также могут быть болезненными, зудящими или кровоточащими. В то же время внутренний геморрой, как правило, не прощупывается, однако иногда может выпадать.

Заболевание редко вызывает серьезные проблемы, однако ученые всегда советуют помнить, что при появлении новых симптомов, например, крови в стуле, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить более серьезные проблемы.

Связь между телефоном и геморроем

В новом исследовании ученые опросили 125 взрослых, которые были отобраны во время плановой скрининговой колоноскопии для выявления ранних признаков рака толстой кишки. Реципиентам задали вопросы об их образе жизни и привычках в туалете, а также проверили на наличие признаков геморроя с помощью эндоскопа.

Результаты, опубликованные в журнале PLOS One, указывают на то, что пользование телефоном в туалете было распространенной привычкой: 66% опрошенных признались, что делают это. Многие также сообщили, что читают новости или просматривают социальные сети.

Помимо потенциальных проблем с инфекционным контролем, использование телефона в туалете может показаться безобидным. Однако, по словам ученых, проблема возникает, когда отвлечение на телефон заставляет человека проводить в туалете больше времени, чем необходимо.

Данные указывают, что 37% пользователей смартфонов проводят в туалете более 5 минут подряд, в сравнении с 7,1% реципиентов, которые не пользуются гаджетами. Предыдущие исследования также показали, что длительное сидение на унитазе, когда тазовое дно не имеет поддержки, может увеличить давление на ткани ануса, повышая вероятность развития геморроя.

По словам старшего автора исследования Триши Пасрича, использование смартфона в туалете, как показывают результаты, связано с повышением риска развития геморроя на 46%. Отметим, что выводы были сделаны с учетом других факторов, таких как возраст, поскольку геморрой чаще встречается у пожилых людей.

