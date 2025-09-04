Вагома причина залишити телефон: скролінг у туалеті майже вдвічі підвищує ризик розвитку захворювання

У новому дослідженні вчені провели опитування серед дорослих, які проходять скринінг кишківника, і дійшли висновку, що скролінг у туалеті буквально небезпечний для нашого здоров'я. Дані вказують, що гортання стрічки новин, сидячи на унітазі, на 46% збільшує ризик розвитку неприємного захворювання.

Related video

Геморой і смартфони — звичайні явища в житті у 21 столітті, проте нове дослідження, проведене гастроентерологами з медичного центру Beth Israel Deaconess, вперше виявило зв'язок між ними. Попри окремі дані про те, що тривалість перебування в туалеті є фактором ризику розвитку геморою, багатовимірний аналіз використання смартфонів не проводився, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хвороба 21 століття

Геморой є причиною майже 4 мільйонів візитів до лікаря тільки в США й обходиться більш ніж у 800 мільйонів доларів. Захворювання являє собою розширені кровоносні судини в ділянці ануса і прямої кишки, а також навколо них.

У разі зовнішнього геморою пацієнт може промацати ці ущільнення, вони також можуть бути болючими, сверблячими або кровоточивими. Водночас внутрішній геморой, як правило, не промацується, проте іноді може випадати.

Захворювання рідко спричиняє серйозні проблеми, проте вчені завжди радять пам'ятати, що в разі появи нових симптомів, наприклад, крові у випорожненнях, слід негайно звернутися по медичну допомогу, щоб унеможливити більш серйозні проблеми.

Зв'язок між телефоном і гемороєм

У новому дослідженні вчені опитали 125 дорослих, які були відібрані під час планової скринінгової колоноскопії для виявлення ранніх ознак раку товстої кишки. Реципієнтам поставили запитання про їхній спосіб життя і звички в туалеті, а також перевірили на наявність ознак геморою за допомогою ендоскопа.

Результати, опубліковані в журналі PLOS One, вказують на те, що користування телефоном у туалеті було поширеною звичкою: 66% опитаних зізналися, що роблять це. Багато хто також повідомив, що читає новини або переглядає соціальні мережі.

Крім потенційних проблем з інфекційним контролем, використання телефону в туалеті може здатися нешкідливим. Однак, за словами вчених, проблема виникає, коли відволікання на телефон змушує людину проводити в туалеті більше часу, ніж необхідно.

Дані вказують, що 37% користувачів смартфонів проводять у туалеті понад 5 хвилин поспіль, порівняно з 7,1% реципієнтів, які не користуються гаджетами. Попередні дослідження також показали, що тривале сидіння на унітазі, коли тазове дно не має підтримки, може збільшити тиск на тканини ануса, підвищуючи ймовірність розвитку геморою.

За словами старшої авторки дослідження Тріші Пасріча, використання смартфона в туалеті, як показують результати, пов'язане з підвищенням ризику розвитку геморою на 46%. Зазначимо, що висновки було зроблено з урахуванням інших чинників, таких як вік, оскільки геморой частіше трапляється у літніх людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, хто і коли винайшов сучасний унітаз.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили унітаз, який більше ніколи не доведеться мити.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.