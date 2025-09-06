Нашли на месте древней битвы: археологи обнаружили древний шлем у побережья Сицилии (фото)

Вблизи Сицилии археологи обнаружили римский военный шлем, которому более 2000 лет. Найденный на морском дне артефакт дает новое представление о прошлом Эгадских островов.

Артефакт обнаружили в августе вблизи Эгадских островов — района, связанного с Первой пунической войной. О находке рассказали лишь недавно, что дало исследователям и любителям истории возможность изучить этот артефакт, пишет Arkeonews.

Бронзовый шлем типа Монтефортино, который прекрасно сохранился и до сих пор имеет защитные щитки для щек, подняли со дна дайверы из Общества документации затопленных объектов под руководством Марио Арена. Их работа координировалась Управлением морских ресурсов при поддержке Морского заповедника, муниципалитета Фавиньяна и Управления портового капитана.

Наряду со шлемом исследователи обнаружили другие предметы разных периодов Фото: Regione Siciliana

Советник по вопросам культурного наследия Сицилии Франческо Паоло Скарпинато высоко оценил находку, назвав ее "одной из самых красивых и полных, которые когда-либо были обнаружены", и отметил, что такой успех стал возможным только благодаря международному сотрудничеству.

Эгадские острова имеют особое историческое значение как место морской битвы 241 года до н. э., которая положила конец Первой Пунической войне между Римом и Карфагеном. Шлемы Монтефортино, впервые разработанные в IV веке до н. э. и используемые до I века н. э., были стандартной частью римского военного снаряжения.

Шлемы Монтефортино были стандартной частью римского военного снаряжения Фото: Regione Siciliana

Их конструкция включала округлую чашу, защитный воротник и заклепанные щитки для щек. Некоторые из шлемов украшали навершиями, похожими на сосновые шишки, или каймой в виде веревки, и историки считают, что их было произведено около четырех миллионов. Неповрежденные щечные пластины делают находку особенно редкой, давая возможность непосредственно увидеть древнее ремесло.

Наряду со шлемом исследователи обнаружили другие предметы разных периодов, в частности бронзовую ручку с корабля, затонувшего в V веке н. э., и оружие, обнаруженное с помощью компьютерной томографии в Трапани.

Эти находки демонстрируют, как воды Сицилии хранят слои истории как войны, так и торговли. Как отмечают ученые, будущая экспозиция шлема станет ощутимой связью с битвами прошлого.

