Знайшли на місці стародавньої битви: археологи виявили древній шолом біля узбережжя Сицілії (фото)

Поблизу Сицилії археологи виявили римський військовий шолом, якому понад 2000 років. Знайдений на морському дні артефакт дає нове уявлення про минуле Егадських островів.

Артефакт виявили у серпні поблизу Егадських островів — району, пов'язаного з Першою пунічною війною. Про знахідку розповіли лише нещодавно, що дало дослідникам та любителям історії можливість вивчити цей артефакт, пише Arkeonews.

Бронзовий шолом типу Монтефортіно, який чудово зберігся і досі має захисні щитки для щік, підняли з дна дайвери з Товариства документації затоплених об'єктів під керівництвом Маріо Арена. Їхня робота координувалася Управлінням морських ресурсів за підтримки Морського заповідника, муніципалітету Фавіньяна та Управління портового капітана.

Поряд з шоломом дослідники виявили інші предмети різних періодів Фото: Regione Siciliana

Радник з питань культурної спадщини Сицилії Франческо Паоло Скарпінато високо оцінив знахідку, назвавши її "однією з найкрасивіших і найповніших, які коли-небудь були виявлені", і зазначив, що такий успіх став можливим лише завдяки міжнародній співпраці.

Егадські острови мають особливе історичне значення як місце морської битви 241 року до н. е., яка поклала кінець Першій Пунічній війні між Римом і Карфагеном. Шоломи Монтефортіно, вперше розроблені в IV столітті до н. е. і використовувані до I століття н. е., були стандартною частиною римського військового спорядження.

Шоломи Монтефортіно були стандартною частиною римського військового спорядження Фото: Regione Siciliana

Їх конструкція включала округлу чашу, захисний комір і заклепані щитки для щік. Деякі з шоломів прикрашали навершями, схожими на соснові шишки, або облямівкою у вигляді мотузки, і історики вважають, що їх було вироблено близько чотирьох мільйонів. Неушкоджені щокові пластини роблять знахідку особливо рідкісною, даючи можливість безпосередньо побачити стародавнє ремесло.

Поряд з шоломом дослідники виявили інші предмети різних періодів, зокрема бронзову ручку з корабля, що затонув у V столітті н. е., та зброю, виявлену за допомогою комп'ютерної томографії в Трапані.

Ці знахідки демонструють, як води Сицилії зберігають шари історії як війни, так і торгівлі. Як зазначають вчені, майбутня експозиція шолома стане відчутним зв'язком із битвами минулого.

