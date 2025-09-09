В согдийском дворце в Таджикистане обнаружена древняя фреска: она изображает ритуал огня (фото)

В Таджикистане археологи нашли редкую настенную фреску, на которой изображены священники, проводящие церемонию поклонения огню. Эта находка проливает новый свет на духовную жизнь Центральной Азии в позднеантический и раннеисламский периоды.

Фреску нашли в руинах древнего дворца вблизи города Панджикент, который когда-то процветал на Великом шелковом пути. Место, известное как Санджар-Шах, десятилетиями изучалось специалистами, но во время недавних раскопок ученые сделали новые открытия, пишет Arkeonews.

Майкл Шенкар из Еврейского университета в Иерусалиме отметил, что это "одно из немногих изображений согдийских жрецов, ухаживающих за огненным алтарем вне погребального контекста". Фреску реконструировали из фрагментов, обнаруженных в большом прямоугольном зале дворца.

Фреску нашли в руинах древнего дворца вблизи города Панджикент Фото: Michael Shenkar

На ней изображены четыре священника, возможно с ребенком, которые приносят жертвы перед огненным алтарем. Такие детали, как использование ритуального покрытия для рта, кадильниц и священных жезлов, подтверждают непрерывность зороастрийской практики в Согдиане.

Санджар-Шах был важным политическим и культурным центром в VIII веке н.э., расположенным в долине Зеравшан. Находки из дворца, включая китайские импортные товары, арабские рукописи и предметы роскоши, свидетельствуют о его связях по всей Евразии.

Город был частично разрушен пожаром в середине VIII века, а позже снова использовался в начале эпохи Саманидов, что отражает изменения, которые сопровождали арабское завоевание. Фрагменты фрески также изображают сцену битвы с воинами и сверхъестественными фигурами, связывая религиозные и военные темы этого места с традициями согдийского искусства.

Сохранилось мало визуальных свидетельств о согдийских религиозных церемониях, несмотря на ведущую роль этой группы как торговцев и культурных посредников на Шелковом пути. Их поселения простирались от Византии до Китая, однако многое об их ритуалах оставалось неизвестным, пока не появились такие находки.

Фрески в Санджар-Шах, вместе с надписями и резными деревянными панелями, отражают культуру, которая сочетала иранские религиозные традиции с местными инновациями и иностранными влияниями.

Раскопки, проводимые при поддержке Общества по исследованию Евразии, продолжают расширять знания о том, как это влиятельное сообщество адаптировалось во время перехода региона к исламской эпохе.

