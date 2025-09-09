У согдійському палаці в Таджикистані виявлено древню фреску: вона зображає ритуалу вогню (фото)

У Таджикистані археологи знайшли рідкісну настінну фреску, на якій зображені священики, що проводять церемонію поклоніння вогню. Ця знахідка проливає нове світло на духовне життя Центральної Азії в пізньоантичний і ранньоісламський періоди.

Фреску знайшли в руїнах стародавнього палацу поблизу міста Панджикент, яке колись процвітало на Великому шовковому шляху. Місце, відоме як Санджар-Шах, десятиліттями вивчалося фахівцями, але під час недавніх розкопок вчені зробили нові відкриття, пише Arkeonews.

Майкл Шенкар з Єврейського університету в Єрусалимі зазначив, що це "одне з небагатьох зображень согдійських жерців, які доглядають за вогняним вівтарем поза похоронним контекстом". Фреску реконструювали з фрагментів, виявлених у великій прямокутній залі палацу.

Фреску знайшли в руїнах стародавнього палацу поблизу міста Панджикент Фото: Michael Shenkar

На ній зображено чотирьох священиків, можливо з дитиною, які приносять жертви перед вогняним вівтарем. Такі деталі, як використання ритуального покриття для рота, кадильниць і священних жезлів, підтверджують безперервність зороастрійської практики в Согдіані.

Санджар-Шах був важливим політичним і культурним центром у VIII столітті н. е., розташованим у долині Зеравшан. Знахідки з палацу, включаючи китайські імпортні товари, арабські рукописи та предмети розкоші, свідчать про його зв'язки по всій Євразії.

Місто було частково зруйноване пожежею в середині VIII століття, а пізніше знову використовувалося на початку епохи Саманідів, що відображає зміни, які супроводжували арабське завоювання. Фрагменти фрески також зображують сцену битви з воїнами та надприродними фігурами, пов'язуючи релігійні та військові теми цього місця з традиціями согдійського мистецтва.

Збереглося мало візуальних свідчень про согдійські релігійні церемонії, попри провідну роль цієї групи як торговців і культурних посередників на Шовковому шляху. Їхні поселення простягалися від Візантії до Китаю, проте багато що про їхні ритуали залишалося невідомим, поки не з'явилися такі знахідки.

Фрески в Санджар-Шах, разом з написами та різьбленими дерев'яними панелями, відображають культуру, яка поєднувала іранські релігійні традиції з місцевими інноваціями та іноземними впливами.

Розкопки, що проводяться за підтримки Товариства з дослідження Євразії, продовжують розширювати знання про те, як ця впливова спільнота адаптувалася під час переходу регіону до ісламської епохи.

