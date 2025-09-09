Смысл жизни человека наконец-то найден: он был скрыт среди 38 миллионов некрологов

Исследователи наконец-то поставили точку в давнем споре о том, в чем на самом деле скрыт смысл жизни. Ученые нашли его, проанализировав 38 миллионов некрологов из США за три десятилетия.

В новом исследовании ученые стремились понять, что такое хорошо прожитая жизнь и похоже им наконец-то удалось найти ответ. Для этого потребовалось проанализировать 38 миллионов американских некрологов за 30 лет, пишет Daily Mail.

В чем смысл жизни человека?

Команда использовала инструменты автоматизированного анализа текста и обнаружила, что наиболее часто упоминаемыми ценностями были традиции и благожелательность. Почти в 80% некрологов подчеркивалось уважение к обычаям или религии, а в 76% — забота, надежность и верность.

По словам ведущего автора исследования Дэвида Марковица, доцента Мичиганского государственного университета, среди весьма распространенных слов также встречались:

верный;

Библия;

миссионер и другие отсылки к Богу.

Исследование также подчеркивает, как ценности, пол, возраст и исторический контекст пересекаются, когда речь идет о памяти умерших. Анализ показывает, что женщин неизменно вспоминают за благожелательность, мужчин – за достижения и структурированную ответственность, а пожилых людей – за традиции.

В то же время исследование показало, что такие кризисы, как 11 сентября, финансовый крах и пандемия COVID-19, могут временно изменить социальные приоритеты, отраженные в некрологах, демонстрируя, что наследие имеет не только личный, но и глубоко культурный характер.

Что влияет на формирования смысла жизни

Команда изучила некрологи за 30 лет и предложила беспрецедентный взгляд на ценности, которые чтит общество. Результаты показывают, что, то, как общество отмечает смерть, раскрывает не только живых, но и говорит об умерших, отражая культурные идеалы и общие человеческие приоритеты.

Марковиц отметил, что помимо религиозной веры, общими темами были верность другим, глубокая духовность и вера в общее благо. Данные показывают, что определенные слова, такие как "жена, мать, заботливый друг", отражают богатые социальные связи и распространены повсюду.

В то же время слова, связанные с властью или личной силой – например, быть сильным или всегда бороться за что-то – было гораздо менее заметны в некрологах. Это показало, что в случае со смертью насилие, пожалуй, не самая запоминающаяся черта.

Данные также указывают на то, что после террористических атак 11 сентября 2001 года в США упоминание безопасности в некрологах сократилось, а упоминание традиций и благотворительности возросло. Общенациональный обзор показал, что в некрологах жертв 11 сентября в штате Нью-Йорк благотворительность подчеркивалась больше, чем в некрологах жертв в других штатах.

В то же время финансовый кризис 2008 года повлиял на некрологи: упоминания ценности достижений, отражающих личный успех и социально значимые навыки, постепенно снижались, начиная с месяца после кризиса, и продолжали снижаться в течение следующего года. Кроме того, в этот период также снизилось внимание к религии и традициям.

Команда отмечает, что пандемия COVID-19 еще больше подчеркнула взаимосвязь между общественными событиями и ценностями в некрологах. Упоминание благотворительности в некрологах сократилось начиная с 2019 года, непосредственно перед пандемией, и до сих пор не восстановилось. Спустя два и четыре года после пандемии традиционные темы – религия и социальные нормы – остаются актуальными и не вернулись к допандемическому уровню.

Таким образом, по словам ученых, некрологи на самом деле служат своеобразными капсулами времени и показывают, что чувствуют люди в определенный момент. Кроме того, некрологи отображают смысл жизни людей в тот или иной момент.

