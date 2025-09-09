Сенс життя людини нарешті знайдено: він був прихований серед 38 мільйонів некрологів

Дослідники нарешті поставили крапку в давній суперечці про те, у чому насправді прихований сенс життя. Вчені знайшли його, проаналізувавши 38 мільйонів некрологів зі США за три десятиліття.

У новому дослідженні вчені прагнули зрозуміти, що таке добре прожите життя, і схоже їм нарешті вдалося знайти відповідь. Для цього треба було проаналізувати 38 мільйонів американських некрологів за 30 років, пише Daily Mail.

У чому сенс життя людини?

Команда використовувала інструменти автоматизованого аналізу тексту і виявила, що найчастіше згадуваними цінностями були традиції та доброзичливість. Майже у 80% некрологів наголошувалося на повазі до звичаїв або релігії, а в 76% — на турботі, надійності та вірності.

За словами провідного автора дослідження Девіда Марковіца, доцента Мічиганського державного університету, серед вельми поширених слів також зустрічалися:

вірний;

Біблія;

місіонер та інші відсилання до Бога.

Дослідження також підкреслює, як цінності, стать, вік та історичний контекст перетинаються, коли йдеться про пам'ять померлих. Аналіз показує, що жінок незмінно згадують за доброзичливість, чоловіків — за досягнення та структуровану відповідальність, а літніх людей — за традиції.

Водночас дослідження засвідчило, що такі кризи, як 11 вересня, фінансовий крах і пандемія COVID-19, можуть тимчасово змінити соціальні пріоритети, відображені в некрологах, демонструючи, що спадщина має не лише особистий, а й глибоко культурний характер.

Що впливає на формування сенсу життя

Команда вивчила некрологи за 30 років і запропонувала безпрецедентний погляд на цінності, які шанує суспільство. Результати показують, що, те, як суспільство відзначає смерть, розкриває не тільки живих, а й говорить про померлих, відображаючи культурні ідеали та загальні людські пріоритети.

Марковіц зазначив, що крім релігійної віри, загальними темами були вірність іншим, глибока духовність і віра в загальне благо. Дані показують, що певні слова, як-от "дружина, мати, дбайливий друг", відображають багаті соціальні зв'язки й поширені всюди.

Водночас слова, пов'язані з владою або особистою силою — наприклад, бути сильним або завжди боротися за щось — були набагато менш помітні в некрологах. Це показало, що у випадку зі смертю насильство, мабуть, не риса, яка найбільше запам'ятовується.

Дані також вказують на те, що після терористичних атак 11 вересня 2001 року в США згадка безпеки в некрологах скоротилася, а згадка традицій і благодійності зросла. Загальнонаціональний огляд показав, що в некрологах жертв 11 вересня у штаті Нью-Йорк благодійність підкреслювалася більше, ніж у некрологах жертв в інших штатах.

Водночас фінансова криза 2008 року вплинула на некрологи: згадки цінності досягнень, що відображають особистий успіх і соціально значущі навички, поступово знижувалися, починаючи з місяця після кризи, і продовжували знижуватися протягом наступного року. Крім того, в цей період також знизилася увага до релігії та традицій.

Команда зазначає, що пандемія COVID-19 ще більше підкреслила взаємозв'язок між суспільними подіями та цінностями в некрологах. Згадка благодійності в некрологах скоротилася починаючи з 2019 року, безпосередньо перед пандемією, і досі не відновилася. Через два і чотири роки після пандемії традиційні теми — релігія і соціальні норми — залишаються актуальними та не повернулися до допандемічного рівня.

Таким чином, за словами вчених, некрологи насправді слугують своєрідними капсулами часу і показують, що відчувають люди в певний момент. Крім того, некрологи відображають сенс життя людей у той чи інший момент.

