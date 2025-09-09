Со скоростью 11 м/с: некоторые 120-сантиметровые змеи действительно могут летать (видео)

Исследователи рассказали о пяти видах тонких древесных змей, способных преодолевать в полете расстояния до 100 метров. Исследования показывают, что их максимальная скорость передвижения достигает 11 метров в секунду.

Related video

Когда речь идет о животных, парящих в небе, мы, как правило, представляем грациозно скользящих в небе птиц, летучих мышей или даже белок-летяг. Однако, по словам ученых, взглянув вверх в лесах Южной Азии и Индонезийского архипелага, можно заметить парящую в небе змею, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Змеи, парящие в небе

Летающие змеи, род Chrysopelea, включают пять видов тонких древесных змей, принадлежащих к семейству ужеобразных (Colubridae). Длина особей варьируется от 75 сантиметров у полосатой летучей змеи (Chrysopelea pelias) до 120 сантиметров у молуккской летучей змеи (Chrysopelea rhodopleuron). Известно, что представители этих видов могут планировать на расстояние до 100 метров и развивают скорость примерно в 11 метров в секунду.

Все летающие змеи выделяют слабый токсин и относятся к заднеклювым видам – простыми словами, у них есть зубы, вырабатывающие токсин, но они расположены в задней части рта, а не в передней. Заднеклювые змеи вырабатывают токсины из железы Дювернуа, в то время как переднеклювые выделяют настоящий яд из ядовитой железы.

По словам исследователей, виды семейства Colubridae, как правило, имеют заднеклювые конечности, и хотя существует несколько смертельно опасных ужеобразных, таких, как бумсланг (Dispholidus typus) и тигровый кильспин (Rhabdophis tigrinus), токсины заднеклювых видов, таких как летающие змеи, как правило, недостаточно сильны, чтобы навредить человеку.

Предыдущие исследования показали, что система доставки токсинов у заднеклювых видов требует, чтобы животные пережевывали добычу, что способствует процессу пищеварения. Ученым известно, что эти змеи ведут дневной образ жизни и питаются грызунами, ящерицами, птицами и летучими мышами, на которых охотятся в кронах деревьев. Они также умеют летать, что фактически означает – им почти не нужно спускаться с ветвей, даже детей эти виды предпочитают выращивать высоко в расщелинах деревьев.

Как змеям удается летать

У летающих змей нет скрытых парапланерных закрылков, как у летающих драконов (Draco volans). Тогда как же они летают? По словам ученых, технически змеи вовсе не летают – они грациозно падают. По сути, летающих змей было бы правильнее называть планирующими, поскольку без сильного восходящего потока воздуха они не могут набирать высоту в воздухе. Вместо этого змеи используют изгибы собственного тела, чтобы двигаться и контролировать направление полета.

По словам ученых, прежде чем отправиться в полет, змеи добираются к концу ветки, повисают на ней, образуя букву J, а затем отталкиваются от края, используя нижнюю половину тела. Во время полета змеи принимаю форму буквы S, расправляя ребра, чтобы в конце концов получить форму вогнутую форму буквы C. Пученые пришли к выводу, что плоская форма их тела помогает удерживать воздух при падении, а S-образное положение позволяет им стабилизировать полет и контролировать направление.

С другой стороны ученые признают, что, то, как часто и почему змеи летают, до сих пор остается загадкой, но считается, что это служит для:

спасения от хищников;

передвижения без необходимости спускаться;

ловли добычи.

Наблюдения также показывают, что склонных неприметных древесных видов развивать способность "летать" удивительно распространена в тропических лесах юго-востока Азии. Ученые обнаружили, что здесь обитает множество летающих видов, в том числе летающий дракон, несколько видов белок-летяг, а также летающая лягушка.

Исследователи считают, что эта способность получила значительное развитие в этом регионе благодаря обилию диптерокарповых деревьев. Стволы этих высоких деревьев практически лишены ветвей, что делает перемещение вверх и вниз по кронам деревьев особенно сложным для нелетающих змей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самую умную и длинную змею в мире.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли, как две самые большие змеи в мире охотятся друг на друга.