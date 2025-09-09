Зі швидкістю 11 м/с: деякі 120-сантиметрові змії дійсно можуть літати (відео)

Дослідники розповіли про п'ять видів тонких деревних змій, здатних долати в польоті відстані до 100 метрів. Дослідження показують, що їхня максимальна швидкість пересування сягає 11 метрів на секунду.

Коли йдеться про тварин, що ширяють у небі, ми зазвичай уявляємо птахів, що граціозно ковзають у небі, кажанів або навіть білок-летяг. Однак, за словами вчених, глянувши вгору в лісах Південної Азії та Індонезійського архіпелагу, можна помітити змію, що ширяє в небі, пише IFLScience.

Змії, що ширяють у небі

Летючі змії, рід Chrysopelea, включають п'ять видів тонких деревних змій, які належать до сімейства вужеподібних (Colubridae). Довжина особин варіюється від 75 сантиметрів у смугастої летючої змії (Chrysopelea pelias) до 120 сантиметрів у молуккської летючої змії (Chrysopelea rhodopleuron). Відомо, що представники цих видів можуть планувати на відстань до 100 метрів і розвивають швидкість приблизно в 11 метрів на секунду.

Усі змії, що літають, виділяють слабкий токсин і відносяться до задньодзьобових видів — простими словами, у них є зуби, що виробляють токсин, але вони розташовані в задній частині рота, а не в передній. Задньодзьобі змії виробляють токсини із залози Дювернуа, тоді як передньодзьобі виділяють справжню отруту з отруйної залози.

За словами дослідників, види родини Colubridae, як правило, мають задньодзьобі кінцівки, і хоча існує кілька смертельно небезпечних вузькодзьобистих, таких як бумсланг (Dispholidus typus) і тигровий кільспін (Rhabdophis tigrinus), токсини задньодзьобистих видів, таких як змії, що літають, як правило, недостатньо сильні, щоб нашкодити людині.

Попередні дослідження показали, що система доставки токсинів у задньодзьобових видів вимагає, щоб тварини пережовували здобич, що сприяє процесу травлення. Вченим відомо, що ці змії ведуть денний спосіб життя і харчуються гризунами, ящірками, птахами та кажанами, на яких полюють у кронах дерев. Вони також вміють літати, що фактично означає — їм майже не потрібно спускатися з гілок, навіть дітей ці види воліють вирощувати високо в ущелинах дерев.

Як зміям вдається літати

У змій, що літають, немає прихованих парапланерних закрилків, як у літаючих драконів (Draco volans). Тоді як же вони літають? За словами вчених, технічно змії зовсім не літають — вони граціозно падають. По суті, змій, що літають, було б правильніше називати такими, що планують, оскільки без сильного висхідного потоку повітря вони не можуть набирати висоту в повітрі. Замість цього змії використовують вигини власного тіла, щоб рухатися і контролювати напрямок польоту.

За словами вчених, перш ніж вирушити в політ, змії добираються до кінця гілки, повисають на ній, утворюючи букву J, а потім відштовхуються від краю, використовуючи нижню половину тіла. Під час польоту змії приймають форму літери S, розправляючи ребра, щоб врешті-решт отримати форму увігнуту форму літери C. Пучені дійшли висновку, що плоска форма їхнього тіла допомагає утримувати повітря під час падіння, а S-подібне положення дає їм змогу стабілізувати політ і контролювати напрямок.

З іншого боку вчені визнають, що, те, як часто і чому змії літають, досі залишається загадкою, але вважається, що це служить для:

порятунку від хижаків;

пересування без необхідності спускатися;

лову здобичі.

Спостереження також показують, що схильність непримітних деревних видів розвивати здатність "літати" напрочуд поширена в тропічних лісах південного сходу Азії. Вчені виявили, що тут мешкає безліч літаючих видів, зокрема літаючий дракон, кілька видів білок-летяг, а також літаюча жаба.

Дослідники вважають, що ця здатність отримала значний розвиток у цьому регіоні завдяки великій кількості диптерокарпових дерев. Стовбури цих високих дерев практично позбавлені гілок, що робить переміщення вгору і вниз по кронах дерев особливо складним для змій, які не літають.

