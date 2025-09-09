Ученые воссоздали затонувшую подводную лодку времен Второй мировой: уникальные фото

Подводное исследование дало новые сведения о немецкой подводной лодке U-670, которая затонула во время Второй мировой войны. С помощью передовых технологий визуализации исследователи смогли зафиксировать корабль в мельчайших деталях.

Исследование, проведенное в Балтийском море, имело целью задокументировать обломки корабля и понять события, которые привели к его затоплению, пишет Heritage Daily.

U-670, подводная лодка типа VIIC нацистской немецкой военно-морской службы, была построена на верфи Howaldtswerke в Гамбурге и спущена на воду в 1942 году под командованием обер-лейтенанта Гидо Гиронимуса.

Субмарина оснащена двумя четырехтактными шестицилиндровыми дизельными двигателями Germaniawerft F46 с наддувом Фото: Bartłomiej Pitala

С водоизмещением 769 тонн и длиной 67,10 метров, субмарина оснащена двумя четырехтактными шестицилиндровыми дизельными двигателями Germaniawerft F46 с наддувом. Способная погружаться на глубину 230 метров, подводная лодка могла пройти 80 морских миль под водой и до 8500 морских миль на поверхности.

В 1943 году во время учений в Балтийском море U-670 столкнулся с целевым кораблем "Болькобург" и затонул, забрав с собой 21 члена экипажа.

Обломки корабля нашли в 2013 году, а в 2015 году дайверы Baltictech идентифицировали их вблизи Геля, песчаной косы на севере Польши, на глубине 80 метров.

Недавнее исследование под руководством Бартломея Питали использовало почти 10 000 фотографий для выполнения 3D-фотограмметрического сканирования, что позволило зафиксировать детали подводной лодки.

Этот метод базируется на наложении двумерных изображений, которые затем обрабатываются программным обеспечением для воссоздания точной 3D-модели с масштабом и текстурой.

Питала описал результаты, отметив: "Передний люк для загрузки торпед открыт, конечная часть кормы отсутствует из-за столкновения, а боевая рубка покрыта рыболовными сетями. Сканирование заняло 50 минут времени, а общее время погружения превысило 3 часа".

Такие исследования помогают сохранить исторические затонувшие корабли в цифровом виде, предоставляя исследователям и общественности возможность изучать их, не нарушая целостности места.

