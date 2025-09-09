Учені відтворили затонулий підводний човен часів Другої світової: унікальні фото

Підводне дослідження дало нові відомості про німецький підводний човен U-670, який затонув під час Другої світової війни. За допомогою передових технологій візуалізації дослідники змогли зафіксувати корабель у найдрібніших деталях.

Дослідження, проведене в Балтійському морі, мало на меті задокументувати уламки корабля та зрозуміти події, що призвели до його затоплення, пише Heritage Daily.

U-670, підводний човен типу VIIC нацистської німецької військово-морської служби, був побудований на верфі Howaldtswerke в Гамбурзі і спущений на воду в 1942 році під командуванням обер-лейтенанта Гідо Гіронімуса.

Субмарина оснащена двома чотиритактними шестициліндровими дизельними двигунами Germaniawerft F46 з наддувом Фото: Bartłomiej Pitala

З водотоннажністю 769 тонн і довжиною 67,10 метрів, субмарина оснащена двома чотиритактними шестициліндровими дизельними двигунами Germaniawerft F46 з наддувом. Здатний занурюватися на глибину 230 метрів, підводний човен міг пройти 80 морських миль під водою і до 8500 морських миль на поверхні.

У 1943 році під час навчань у Балтійському морі U-670 зіткнувся з цільовим кораблем "Болькобург" і затонув, забравши з собою 21 члена екіпажу.

Уламки корабля знайшли у 2013 році, а У 2015 році дайвери Baltictech ідентифікували їх поблизу Геля, піщаної коси на півночі Польщі, на глибині 80 метрів.

Нещодавнє дослідження під керівництвом Бартломея Пітали використовувало майже 10 000 фотографій для виконання 3D-фотограмметричного сканування, що дозволило зафіксувати деталі підводного човна.

Цей метод базується на накладенні двовимірних зображень, які потім обробляються програмним забезпеченням для відтворення точної 3D-моделі з масштабом і текстурою.

Пітала описав результати, зазначивши: "Передній люк для завантаження торпед відкритий, кінцева частина корми відсутня через зіткнення, а бойова рубка вкрита рибальськими сітками. Сканування зайняло 50 хвилин часу, а загальний час занурення перевищив 3 години".

Такі дослідження допомагають зберегти історичні затонулі кораблі в цифровому вигляді, надаючи дослідникам і громадськості можливість вивчати їх, не порушуючи цілісності місця.

