Т-подібні стовпи та неолітичні споруди: у Туреччині знайшли древнє поселення (фото)

У Туреччині археологи виявили понад 50 неолітичних будівель, які відзначаються наявністю Т-подібних кам'яних стовпів. Ця пам'ятка надає свідчення про те, як майже 12 600 років тому жили, будували та проводили свої ритуали ранні сільськогосподарські громади.

Роботи на поселенні Сайбурч в регіоні Шанлиурфа з 2021 року очолює доцент Стамбульського університету Ейлем Оздоган. Дослідники виявили як приватні будинки, так і громадські будівлі з такими елементами, як вогнища, лавки та робочі платформи, пише Arkeonews.

На відміну від Гебеклі-Тепе, де переважають монументальні ритуальні споруди, Сайбурч являє собою поєднання житлових і громадських приміщень.

"Сайбурч дозволяє нам побачити як повсякденну діяльність, так і церемоніальні аспекти неолітичного життя в одному місці", — пояснив Оздоган.

Розкопки показують, що поселення було безперервно заселене протягом близько 300 років Фото: AA

Часта поява Т-подібних стовпів як у побуті, так і в громадських будівлях свідчить про те, що ці символи були частиною повсякденного життя, а також громадських церемоній.

Самі стовпи є одним з найбільш впізнаваних елементів ранньої неолітичної культури в цьому регіоні. Їхня форма часто інтерпретується як стилізована людська фігура, що, можливо, символізує предків або захисних істот.

У Сайбурчі поодинокі зразки зазвичай зустрічаються в будинках, тоді як у більших будівлях може бути кілька каменів, розташованих уздовж стін або стоячих вертикально в центрі.

Таке розташування вказує на відмінності в соціальних ролях, зібраннях та духовних практиках всередині громади. Різноманітність розміщення також свідчить про те, що символізм не обмежувався храмами, а поширювався на звичайні житлові приміщення.

Розкопки показують, що поселення було безперервно заселене протягом близько 300 років, впродовж яких дизайн будівель змінився з круглих на прямокутні форми. Ця архітектурна зміна відображає більш широкі культурні зміни, оскільки групи людей стали більш осілими та соціально організованими.

Поєднання будинків, робочих зон та символічних каменів робить Сайбурч важливим прикладом для розуміння того, як духовність та повсякденне життя були пов'язані в ранніх землеробських суспільствах. Побутові справи, такі як приготування їжі, виконувалися біля вогнищ, а зібрання навколо стовпів, ймовірно, зміцнювали соціальні зв'язки та спільну ідентичність.

Очікується, що в міру продовження досліджень Сайбурч зробить значний внесок у вивчення ранніх людських спільнот. Це місце показує, як люди будували довговічні поселення, балансували свої практичні потреби з духовним самовираженням і закладали основи організованого суспільства.

