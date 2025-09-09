Т-образные столбы и неолитические сооружения: в Турции нашли древнее поселение (фото)

В Турции археологи обнаружили более 50 неолитических зданий, которые отмечаются наличием Т-образных каменных столбов. Этот памятник дает свидетельство о том, как почти 12 600 лет назад жили, строили и проводили свои ритуалы ранние сельскохозяйственные общины.

Работы на поселении Сайбурч в регионе Шанлыурфа с 2021 года возглавляет доцент Стамбульского университета Эйлем Оздоган. Исследователи обнаружили как частные дома, так и общественные здания с такими элементами, как костры, скамейки и рабочие платформы, пишет Arkeonews.

В отличие от Гебекли-Тепе, где преобладают монументальные ритуальные сооружения, Сайбурч представляет собой сочетание жилых и общественных помещений.

"Сайбурч позволяет нам увидеть как повседневную деятельность, так и церемониальные аспекты неолитической жизни в одном месте", — пояснил Оздоган.

Раскопки показывают, что поселение было непрерывно заселено на протяжении около 300 лет Фото: АА

Частое появление Т-образных столбов как в быту, так и в общественных зданиях свидетельствует о том, что эти символы были частью повседневной жизни, а также общественных церемоний.

Сами столбы являются одним из самых узнаваемых элементов ранней неолитической культуры в этом регионе. Их форма часто интерпретируется как стилизованная человеческая фигура, что, возможно, символизирует предков или защитных существ.

В Сайбурчи одиночные образцы обычно встречаются в домах, тогда как в более крупных зданиях может быть несколько камней, расположенных вдоль стен или стоящих вертикально в центре.

Такое расположение указывает на различия в социальных ролях, собраниях и духовных практиках внутри общины. Разнообразие размещения также свидетельствует о том, что символизм не ограничивался храмами, а распространялся на обычные жилые помещения.

Раскопки показывают, что поселение было непрерывно заселено в течение около 300 лет, в течение которых дизайн зданий изменился с круглых на прямоугольные формы. Это архитектурное изменение отражает более широкие культурные изменения, поскольку группы людей стали более оседлыми и социально организованными.

Сочетание домов, рабочих зон и символических камней делает Сайбурч важным примером для понимания того, как духовность и повседневная жизнь были связаны в ранних земледельческих обществах. Бытовые дела, такие как приготовление пищи, выполнялись у костров, а собрания вокруг столбов, вероятно, укрепляли социальные связи и общую идентичность.

Ожидается, что по мере продолжения исследований Сайбурч внесет значительный вклад в изучение ранних человеческих сообществ. Это место показывает, как люди строили долговечные поселения, балансировали свои практические потребности с духовным самовыражением и закладывали основы организованного общества.

