Тысячи лет истории: в Австрии обнаружили неолитические укрепления (фото)

В Австрии археологи обнаружили остатки сельскохозяйственного поселения, которое существовало более 6500 лет назад. Во время раскопок вблизи венгерской границы исследователи нашли монументальные круглые ограждения, а также ямы от столбов, обломки керамики, ямы для хранения и рвы.

Эти открытия являются частью полевых исследований, проведенных перед строительством нового Археологического центра для посетителей и открытого музея-заповедника "Поселок каменного века" в Рехнице, пишет Arkeonews.

Губернатор региона Ганс Петер Доскозил объяснил, что раскопки и документация были последними шагами перед началом строительства посетительских объектов.

По словам Николауса Франца, руководителя Археологического центра Бургенланда, это место является "окном в каменный век".

Ученый отметил, что неолитический период стал поворотным моментом в истории человечества: "После сотен тысяч лет охоты и собирательства постепенное внедрение земледелия и животноводства стало настоящей революцией в жизни человеческих поселений".

Наиболее впечатляющими являются круглые укрепления, известные на немецком языке как Kreisgrabenanlagen. Эти сооружения со рвами и валами, некоторые из которых имеют ширину более 100 метров, были построены примерно между 4800 и 4600 годами до н. э.

Ученые продолжают дискутировать о назначении этих сооружений — некоторые предполагают, что они использовались для ритуалов или наблюдений за сезонами, а другие считают, что они выполняли оборонительную или коммунальную функцию.

Особую значимость Рехниц придает наличие трех укреплений, обнаруженных между 2011 и 2017 годами, что является чрезвычайно высокой концентрацией и указывает на важность этого места в неолитической Центральной Европе. Венский университет проводит биоархеологические исследования и исследования почвы, чтобы лучше понять, как сельское хозяйство сформировало ландшафт.

Запланированный археологический центр будет включать реконструированные жилища, выставки и образовательные программы, направленные на ознакомление общественности с этим ранним периодом истории человечества. Перед тем, как проект будет продолжен, необходимо завершить раскопки, а в сентябре планируется завершить научную документацию.

Для археологов это место не только подтверждает важность Рехница в сети неолитических общин, простирающихся от Австрии до Германии и Чехии, но и способствует более широким дебатам о том, как сельскохозяйственные общества строили свою жизнь.

Эти открытия показывают, как ранние европейцы перешли от кочевого образа жизни к постоянным поселениям, заложив основу для сложной социальной организации.

