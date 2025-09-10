Тисячі років історії: в Австрії виявили неолітичні укріплення (фото)

В Австрії археологи виявили залишки сільськогосподарського поселення, яке існувало понад 6500 років тому. Під час розкопок поблизу угорського кордону дослідники знайшли монументальні круглі огорожі, а також ями від стовпів, уламки кераміки, ями для зберігання та рови.

Ці відкриття є частиною польових досліджень, проведених перед будівництвом нового Археологічного центру для відвідувачів та відкритого музею-заповідника "Селище кам'яної доби" у Рехніці, пише Arkeonews.

Губернатор регіону Ганс Петер Доскозіл пояснив, що розкопки та документація були останніми кроками перед початком будівництва відвідувацьких об'єктів.

За словами Ніколауса Франца, керівника Археологічного центру Бургенланду, це місце є "вікном у кам'яну добу".

Вчений зазначив, що неолітичний період став поворотним моментом в історії людства: "Після сотень тисяч років полювання та збиральництва поступове впровадження землеробства та тваринництва стало справжньою революцією в житті людських поселень".

Фото: Land Burgenland

Найбільш вражаючими є круглі укріплення, відомі німецькою мовою як Kreisgrabenanlagen. Ці споруди з ровами та валами, деякі з яких мають ширину понад 100 метрів, були побудовані приблизно між 4800 і 4600 роками до н. е.

Учені продовжують дискутувати про призначення цих споруд — деякі припускають, що вони використовувалися для ритуалів або спостережень за сезонами, а інші вважають, що вони виконували оборонну або комунальну функцію.

Особливу значущість Рехніцу надає наявність трьох укріплень, виявлених між 2011 і 2017 роками, що є надзвичайно високою концентрацією і вказує на важливість цього місця в неолітичній Центральній Європі. Віденський університет проводить біоархеологічні дослідження та дослідження ґрунту, щоб краще зрозуміти, як сільське господарство сформувало ландшафт.

Запланований археологічний центр включатиме реконструйовані житла, виставки та освітні програми, спрямовані на ознайомлення громадськості з цим раннім періодом історії людства. Перед тим, як проєкт буде продовжено, необхідно завершити розкопки, а в вересні планується завершити наукову документацію.

Для археологів це місце не тільки підтверджує важливість Рехніца в мережі неолітичних громад, що простягаються від Австрії до Німеччини та Чехії, але й сприяє ширшим дебатам про те, як сільськогосподарські суспільства будували своє життя.

Ці відкриття показують, як ранні європейці перейшли від кочового способу життя до постійних поселень, заклавши основу для складної соціальної організації.

