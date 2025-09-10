Нашли во время строительства: в Германии раскопали средневековое поселение

Археологи обнаружили большое средневековое поселение, которое проливает свет на то, как общины жили, работали и почитали своих умерших. Поселок, расположенный к западу от Науендорфа, нашли во время строительных работ.

Related video

Археологи из Государственного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт обнаружили на месте более 600 объектов. Поселение, которое простиралось на 120 метров в длину и 40 метров в ширину, включало ямные дома, печи, камины, колодец и два захоронения животных, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным исследовательской группы, планирование также показывало четкое распределение пространства, с широкими оборонительными рвами из раннего Средневековья, которые позже были заменены меньшими рвами, обозначавшими отдельные фермерские хозяйства.

"Поселение и кладбище в Науендорфе вместе иллюстрируют глубокие связи между бытом, обороной, верой и семьей в славянских общинах средневековой Центральной Европы", — заявили представители управления.

Погребальная зона, размером не менее 17 на 14 метров в раскопанной части, содержала более 44 могил, расположенных с востока на запад, что было обычной христианской практикой. Стратиграфический анализ показал, что община перешла от укрепленных ограждений к открытым сельским структурам, когда регион стал более стабильным.

Одной из самых ярких находок была могила 1142, которая содержала каменный гроб, запечатанный плитой. Внутри него в меньшем каменном гробу лежал скелет ребенка. Над этим захоронением археологи неупорядоченные человеческие кости, что свидетельствует о нарушении предыдущих захоронений.

Захоронения животных добавили еще один слой к интерпретации повседневной жизни и верований. В одном случае скелет взрослой собаки был тщательно размещен в яме поселения, а ее останки остались нетронутыми.

Другое захоронение животного, примерно в 25 метрах, было обнаружено в канаве фермерского хозяйства. Эти преднамеренные размещения указывают на символическую или практическую роль, которую животные играли в общине.

Важно

Тысячи лет истории: в Австрии обнаружили неолитические укрепления (фото)

Эти находки демонстрируют трансформацию средневековых сел, которые превратились из укрепленных поселений в интегрированные христианские общины. Открытие раскрывает то, как общества адаптировались к политическим и религиозным изменениям в средневековой Европе.

Ранее Фокус писал о древнем поселении, которое нашли в Швеции. Археологи обнаружили древние постройки, которым 5000 лет.

Также мы рассказывали о том, как турецкие правоохранители спасли древние мозаики от незаконной продажи.