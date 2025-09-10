Знайшли під час будівництва: у НІмеччині розкопали середньовічне селище

Археологи виявили велике середньовічне поселення, яке проливає світло на те, як громади жили, працювали та вшановували своїх померлих. Селище, розташоване на захід від Науендорфа, знайшли під час будівельних робіт.

Археологи з Державного управління з охорони пам'яток та археології Саксонії-Ангальт виявили на місці понад 600 об'єктів. Поселення, що простягалося на 120 метрів у довжину і 40 метрів у ширину, включало ямні будинки, печі, каміни, колодязь і два поховання тварин, пише Heritage Daily.

За даними дослідницької групи, планування також показувало чіткий розподіл простору, з широкими оборонними ровами з раннього Середньовіччя, які пізніше були замінені меншими ровами, що позначали окремі фермерські господарства.

"Поселення та кладовище в Науендорфі разом ілюструють глибокі зв'язки між побутом, обороною, вірою та сім'єю в слов'янських громадах середньовічної Центральної Європи", — заявили представники управління.

Похоронна зона, розміром щонайменше 17 на 14 метрів у розкопаній частині, містила понад 44 могили, розташовані зі сходу на захід, що було звичайною християнською практикою. Стратиграфічний аналіз показав, що громада перейшла від укріплених огорож до відкритих сільських структур, коли регіон став більш стабільним.

Однією з найяскравіших знахідок була могила 1142, яка містила кам'яну труну, запечатану плитою. Всередині неї в меншій кам'яній труні лежав скелет дитини. Над цим похованням археологи невпорядковані людські кістки, що свідчить про порушення попередніх поховань.

Поховання тварин додали ще один шар до інтерпретації повсякденного життя та вірувань. В одному випадку скелет дорослої собаки був ретельно розміщений у ямі поселення, а її останки залишилися недоторканими.

Інше поховання тварини, приблизно за 25 метрів, було виявлено в канаві фермерського господарства. Ці навмисні розміщення вказують на символічну або практичну роль, яку тварини відігравали в громаді.

Ці знахідки демонструють трансформацію середньовічних сіл, які перетворилися з укріплених поселень на інтегровані християнські громади. Відкриття розкриває те, як суспільства адаптувалися до політичних і релігійних змін у середньовічній Європі.

