Одно из крупнейших из найденных в Баварии: археологи раскопали доисторические захоронения

Археологи обнаружили доисторические захоронения, что дало новые представления о жизни ранней Европы. Место, расположенное вблизи Регенсбурга, включает десятки могил и артефактов, которым более чем 4000 лет назад.

По данным экспертов Баварского государственного управления по охране памятников, во время раскопок было обнаружено 22 человеческих скелета вместе с редкими погребальными дарами. Археолог Дитер Гейзе отметил, что это одно из крупнейших захоронений такого типа в Баварии, пишет Arkeonews.

Многие захоронения принадлежали к культуре колоколообразных бокалов, которую можно узнать по характерной керамике. Во время раскопок археологи нашли керамические сосуды, острия стрел, медные кинжалы и наручные накладки, которые когда-то использовали при стрельбе из лука. Эти находки свидетельствуют о том, что некоторые из этих людей занимали высокое положение в своих общинах.

Тела были похоронены в скорченном положении, что является одной из древнейших известных в мире погребальных традиций. Среди захоронений выделяются две двойные могилы, в которых пары людей были похоронены рядом. Специалисты намерены провести ДНК-тестирование, чтобы определить, были ли эти люди связаны кровными узами или ритуальными обычаями.

Ученые также обнаружили следы повседневной жизни за пределами могил. Исследователи раскопали следы длинных домов, глиняных печей и ям для хранения, а также деревянный колодец, который на несколько веков предшествует кладбищу.

Построенный примерно в 3500-3300 годах до н. э. и укрепленный плетеными ветвями, колодец содержал сохранившиеся остатки дубовых листьев и желудей, что дало уникальную возможность увидеть, в каких условиях жили эти общины.

Место захоронения обнаружили во время строительства линии электропередачи Südostlink, проекта, призванного обеспечить юг Германии электроэнергией из возобновляемых источников. Официальные лица подтвердили, что эта находка не задержит работы, поскольку археологические раскопки были ожидаемыми в этом исторически богатом регионе.

Выкопанные материалы были отправлены в Мюнхен для консервации и впоследствии выставят в музеях. Эта находка не только расширяет понимание доисторической Баварии, но и демонстрирует, как современное развитие продолжает открывать следы древнейших культур Европы.

