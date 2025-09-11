Одне з найбільших зі знайдених у Баварії: археологи розкопали доісторичні поховання

Археологи виявили доісторичні поховання, що дало нові уявлення про життя ранньої Європи. Місце, розташоване поблизу Регенсбурга, включає десятки могил і артефактів, яким більш ніж 4000 років тому.

За даними експертів Баварського державного управління з охорони пам'яток, під час розкопок було виявлено 22 людські скелети разом з рідкісними похоронними дарами. Археолог Дітер Гейзе зазначив, що це одне з найбільших поховань такого типу в Баварії, пише Arkeonews.

Багато поховань належали до культури дзвоноподібних келихів, яку можна впізнати за характерною керамікою. Під час розкопок археологи знайшли керамічні посудини, вістря стріл, мідні кинджали та наручні накладки, які колись використовували при стрільбі з лука. Ці знахідки свідчать про те, що деякі з цих людей займали високе становище в своїх громадах.

Тіла були поховані в скорченому положенні, що є однією з найдавніших відомих у світі похоронних традицій. Серед поховань виділяються дві подвійні могили, в яких пари людей були поховані поруч. Фахівці мають намір провести ДНК-тестування, щоб визначити, чи були ці люди пов'язані кровними узами або ритуальними звичаями.

Вчені також виявили сліди повсякденного життя за межами могил. Дослідники розкопали сліди довгих будинків, глиняних печей і ям для зберігання, а також дерев'яний колодязь, який на кілька століть передує кладовищу.

Побудований приблизно в 3500–3300 роках до н. е. і зміцнений плетеними гілками, колодязь містив збережені залишки дубового листя та жолудя, що дало унікальну можливість побачити, в яких умовах жили ці громади.

Місце поховання виявили під час будівництва лінії електропередачі Südostlink, проєкту, покликаного забезпечити південь Німеччини електроенергією з відновлюваних джерел. Офіційні особи підтвердили, що ця знахідка не затримає роботи, оскільки археологічні розкопки були очікуваними в цьому історично багатому регіоні.

Викопані матеріали були відправлені до Мюнхена для консервації і згодом виставлять в музеях. Ця знахідка не тільки розширює розуміння доісторичної Баварії, але й демонструє, як сучасний розвиток продовжує відкривати сліди найдавніших культур Європи.

Також ми розповідали про бурштин зі скам'янілістю динозавра. У ньому збереглася частина хвоста, якій майже 100 мільйонів років.