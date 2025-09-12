Зачем на полотенцах полосы: дело не только в красоте

Многие люди ставят под сомнение дизайн предметов повседневного обихода, в частности, полотенец. В начале года в интернете разгорелись дискуссии о назначении горизонтальных линий у краев.

Когда этот вопрос получил широкую огласку, появилось несколько теорий. Некоторые в шутку утверждали, что полосы разделяют полотенце для разных частей тела, а другие предполагали, что они являются декоративными или предназначены для ускорения высыхания, пишет IFLScience.

Однако специалисты по текстилю подтвердили, что настоящая причина заключается в способе изготовления полотенец и их устойчивости к частому использованию.

Эти линии называются каймой добби — это тканая полоска, добавленная для прочности и поглощения влаги. По данным Towel Hub, эта особенность помогает сбалансировать мягкость и прочность, сохраняя равномерную структуру ткани.

Без нее края полотенца могли бы стать объемными, что снизило бы комфорт и эффективность. Окантовка добби также предотвращает изнашивание во время многократных стирок, обеспечивая сохранение функциональности и внешнего вида полотенца.

Помимо практических преимуществ, окантовка также добавляет визуальной красоты. Для тех, кто интересуется этими линиями, ответ показывает, как дизайн и функциональность часто идут рука об руку, даже в самых простых предметах быта.

