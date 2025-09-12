Навіщо на рушниках смуги: справа не тільки у красі

Багато людей ставлять під сумнів дизайн предметів повсякденного вжитку, зокрема, рушників. На початку року в інтернеті розгорілися дискусії про призначення горизонтальних ліній біля країв.

Коли це питання набуло широкого розголосу, з'явилося кілька теорій. Дехто жартома стверджував, що смуги розділяють рушник для різних частин тіла, а інші припускали, що вони є декоративними або призначені для прискорення висихання, пише IFLScience.

Однак фахівці з текстилю підтвердили, що справжня причина полягає в способі виготовлення рушників і їхній стійкості до частого використання.

Ці лінії називаються облямівкою доббі — це ткана смужка, додана для міцності та поглинання вологи. За даними Towel Hub, ця особливість допомагає збалансувати м'якість і міцність, зберігаючи рівномірну структуру тканини.

Без неї краї рушника могли б стати об'ємними, що знизило б комфорт і ефективність. Облямівка доббі також запобігає зношуванню під час багаторазового прання, забезпечуючи збереження функціональності та зовнішнього вигляду рушника.

Окрім практичних переваг, облямівка також додає візуальної краси. Для тих, хто цікавиться цими лініями, відповідь показує, як дизайн і функціональність часто йдуть рука в руку, навіть у найпростіших предметах побуту.

