В канадской Арктике впервые появился чужак: его привлекло изменение климата (фото)

Исследователи впервые обнаружили доказательства того, что изменение климата привлекает инвазивные виды в канадскую Арктику. Предполагается, что они прибыли на кораблях и остаются в потеплевших водах.

Плохие новости для здоровья нашей планеты – в канадской Арктике впервые обнаружен чужак. Речь идет о морском желуде – известном инвазивном виде, который оставляет свой неприятный след в европейских водах и Тихом океане, нарушая экосистемы по мере своего распространения. Ранее ученые считали, что арктические воды слишком холодны для подобных инвазивных видов, однако теперь все указывает на то, что это уже не так, пишет IFLScience.

Новый метод исследования ДНК

В новом исследовании ученые впервые описали использование метабаркодирования экологической ДНК для анализа единичного образца воды на предмет наличия видов, обитающих в канадской Арктике. Этот подход эффективен, поскольку, перемещаясь в воде, живые существа оставляют после себя генетический след в виде отходов и клеток кожи.

Прорыв в области электронной ДНК заключается в том, что ученым больше не нужно видеть живых существ, чтобы знать, что они скрываются где-то в окружающей среде. Увы, в данном случае результаты указывают на плохие новости для здоровья планеты.

Распространение инвазивного морского баракла Фото: British Antarctic Survey

Чужак в канадской Арктике

В ходе исследования ученые идентифицировали морской желудь (Amphibalanus improvisus) – высоко инвазивный вид, доказавший свою высокую плодовитость и разрушительную силу. Отметим, что обнаружение вида с помощью электронной ДНК – первое его обнаружение в морской среде канадской Арктики.

Предполагается, что морской желудь попал в арктические воды с помощью кораблей. Суда перевозят так называемую балластную воду, хранящуюся в резервуарах для обеспечения устойчивости и маневренности при движении. Как отмечает Национальный центр информации об инвазивных видах, это один из основных путей перемещения неместных видов и их адаптации к новым условиям.

Известно, что такие прилипчивые существа, как морские желуди, также способны прилипать к корпусу судна. С 1990 года судоходства в арктической части Канады увеличилось более чем на 250%, что открыло окно возможностей ля морских желудей.

Однако освоение арктических вод морскими желудями стало возможным благодаря изменению температуры океана. Ранее воды Арктики были достаточно холодными, чтобы предотвратить распространение инвазивных видов, выступая своего рода тепловым барьером. Увы, теперь этот барьер ослабевает.

По словам ведущего автора исследования, эколога Британской антарктической службы Элизабет Бойз, изменение климата действительно лежит в основе этой проблемы. Количество судов увеличивается из-за сокращения площади морского льда и открытия новых судоходных путей. Теперь, из-за потепления воды инвазивные виды, привозимые судами в Арктику, имеют больше шансов выжить.

Следующая задача команды — определить, являются ли обнаруженные ими морские желуди личиночными формами или размножающейся популяцией, и проследить за их распространением и влиянием на местную экосистему.

