У канадській Арктиці вперше з'явився чужинець: його привабила зміна клімату (фото)

Дослідники вперше виявили докази того, що зміна клімату приваблює інвазивні види в канадську Арктику. Передбачається, що вони прибули на кораблях і залишаються в потеплілих водах.

Погані новини для здоров'я нашої планети — у канадській Арктиці вперше виявлено чужинця. Йдеться про морський жолудь — відомий інвазивний вид, який залишає свій неприємний слід у європейських водах і Тихому океані, порушуючи екосистеми в міру свого поширення. Раніше вчені вважали, що арктичні води надто холодні для подібних інвазивних видів, проте тепер все вказує на те, що це вже не так, пише IFLScience.

Новий метод дослідження ДНК

У новому дослідженні вчені вперше описали використання метабаркодування екологічної ДНК для аналізу одиничного зразка води на предмет наявності видів, що мешкають у канадській Арктиці. Цей підхід ефективний, оскільки, переміщаючись у воді, живі істоти залишають після себе генетичний слід у вигляді відходів і клітин шкіри.

Прорив у галузі електронної ДНК полягає в тому, що вченим більше не потрібно бачити живих істот, щоб знати, що вони ховаються десь у навколишньому середовищі. На жаль, у цьому випадку результати вказують на погані новини для здоров'я планети.

Поширення інвазивного морського баракла Фото: British Antarctic Survey

Чужинець у канадській Арктиці

Під час дослідження вчені ідентифікували морський жолудь (Amphibalanus improvisus) — високо інвазивний вид, який довів свою високу плодючість і руйнівну силу. Зазначимо, що виявлення виду за допомогою електронної ДНК — перше його виявлення в морському середовищі канадської Арктики.

Передбачається, що морський жолудь потрапив в арктичні води за допомогою кораблів. Судна перевозять так звану баластну воду, що зберігається в резервуарах для забезпечення стійкості та маневровості під час руху. Як зазначає Національний центр інформації про інвазивні види, це один з основних шляхів переміщення немісцевих видів та їхньої адаптації до нових умов.

Відомо, що такі прилипливі істоти, як морські жолуді, також здатні прилипати до корпусу судна. З 1990 року судноплавство в арктичній частині Канади збільшилося більш ніж на 250%, що відкрило вікно можливостей для морських жолудів.

Однак освоєння арктичних вод морськими жолудями стало можливим завдяки зміні температури океану. Раніше води Арктики були досить холодними, щоб запобігти поширенню інвазивних видів, виступаючи свого роду тепловим бар'єром. На жаль, тепер цей бар'єр слабшає.

За словами провідної авторки дослідження, екологині Британської антарктичної служби Елізабет Бойз, зміна клімату дійсно лежить в основі цієї проблеми. Кількість суден збільшується через скорочення площі морського льоду і відкриття нових судноплавних шляхів. Тепер, через потепління води інвазивні види, що привозяться суднами в Арктику, мають більше шансів вижити.

Наступне завдання команди — визначити, чи є виявлені ними морські жолуді личинковими формами, чи популяцією, що розмножується, і простежити за їхнім поширенням і впливом на місцеву екосистему.

