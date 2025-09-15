Найдена связь между завтраком и риском ранней смерти: почему время первого приема пищи так важно

В новом исследовании, проведенном международной группой ученых, обнаружена связь между поздним завтраком и повышенной вероятностью ранней смерти у пожилых людей. Открытие поднимает вопрос о взаимосвязи времени приема пищи и болезней.

Related video

На здоровье человека влияет не только пища, которую мы едим. Известно, что время приема пищи также способно влиять на функционирование нашего организма. В то же время состояние нашего тела также способно определять, когда мы испытываем чувство голода, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Связь между завтраком и риском ранней смерти

В новом исследовании ученые изучили данные 2945 взрослых, проживающих в Ньюкасле и Манчестере, собранные в период с 1983 по 2017 год. Возраст участников исследования составлял от 42 до 94 лет на момент регистрации, а информация о здоровье собиралась с помощью дополнительных анкет об их здоровье, образе жизни и пищевых привычках.

Статистика свидетельствует о том, что с возрастом добровольцы, как правило, завтракали и ужинали позже, что увеличивало продолжительность ежедневного приема пищи. Более позднее время приема пищи было связано с ухудшением физического и психического здоровья.

Еще более любопытным оказалось то, что ученые обнаружили значимую связь между более поздним завтраком и более высоким риском смерти. Фактически, с каждым часом задержки первого приема пищи, вероятность смерти в течение периода исследования увеличивалась на 8-11%.

По словам специалиста по пинию и соавтора исследования Хасана Дашти из Гарвардской медицинской школы, результаты указывают на то, что изменения в режиме питания пожилых людей особенно во время завтрака могут быть маркером общего состояния здоровья, который легко отследить.

Причины связи позднего завтрака и риска ранней смерти

Отметим, исследователи не утверждают, что более поздний завтрак приведет к более ранней смерти или, что смещение времени завтрака на несколько часов гарантирует несколько дополнительных лет. На самом деле, предполагается обратная связь: вероятно, по мере старения количество проблем со здоровьем увеличивается, как и их тяжесть – в результате более ранняя смерть становится более вероятной, что приводит к более позднему завтраку.

Как считается, ухудшение здоровья, приводящее к недостатку сна – одна из возможных вариантов развития событий: проблемы со сном, вероятно, приводят к трудностям с пробуждением. Ухудшение физического здоровья также означает, что большинство задач, включая приготовление завтрака, занимают больше времени.

До сих пор у ученых было слишком мало данных о том, как меняется время приема пищи в пожилом возрасте. Но результаты нового исследования помогают восполнить этот пробел, показывают, что более поздний завтрак связан как с проблемами со здоровьем, так и с повышенным риском смертности у пожилых людей.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Medicine, могут быть полезны для выявления пожилых людей, подверженных большему риску в отношении здоровья. Они также дают более глубокое понимание того, как изменения в пищевых привычках могут по-разному влиять на молодых и пожилых людей.

Напомним, ранее мы писали о том что ученые выяснили, на что способен организм человека.

Ранее Фокус писал о том, что до какого возраста максимум могут дожить люди.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.