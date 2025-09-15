Знайдено зв'язок між сніданком і ризиком ранньої смерті: чому час першого прийому їжі такий важливий

У новому дослідженні, проведеному міжнародною групою вчених, виявлено зв'язок між пізнім сніданком і підвищеною ймовірністю ранньої смерті у літніх людей. Відкриття порушує питання про взаємозв'язок часу приймання їжі та хвороб.

На здоров'я людини впливає не тільки їжа, яку ми їмо. Відомо, що час прийому їжі також здатен впливати на функціонування нашого організму. Водночас стан нашого тіла також здатен визначати, коли ми відчуваємо почуття голоду, пише Science Alert.

Зв'язок між сніданком і ризиком ранньої смерті

У новому дослідженні вчені вивчили дані 2945 дорослих, які мешкають у Ньюкаслі та Манчестері, зібрані в період з 1983 по 2017 рік. Вік учасників дослідження становив від 42 до 94 років на момент реєстрації, а інформацію про здоров'я збирали за допомогою додаткових анкет про їхнє здоров'я, спосіб життя і харчові звички.

Статистика свідчить про те, що з віком добровольці, як правило, снідали та вечеряли пізніше, що збільшувало тривалість щоденного прийому їжі. Пізніший час вживання їжі був пов'язаний із погіршенням фізичного та психічного здоров'я.

Ще цікавішим виявилося те, що вчені виявили значущий зв'язок між більш пізнім сніданком і вищим ризиком смерті. Фактично, з кожною годиною затримки першого прийому їжі, ймовірність смерті протягом періоду дослідження збільшувалася на 8-11%.

За словами фахівця з харчування і співавтора дослідження Хасана Дашті з Гарвардської медичної школи, результати вказують на те, що зміни в режимі харчування літніх людей особливо під час сніданку можуть бути маркером загального стану здоров'я, який легко відстежити.

Причини зв'язку пізнього сніданку та ризику ранньої смерті

Зазначимо, дослідники не стверджують, що пізніший сніданок призведе до більш ранньої смерті або, що зміщення часу сніданку на кілька годин гарантує кілька додаткових років. Насправді припускається зворотний зв'язок: імовірно, у міру старіння кількість проблем зі здоров'ям збільшується, як і їхня тяжкість — унаслідок чого більш рання смерть стає більш вірогідною, що призводить до більш пізнього сніданку.

Як вважається, погіршення здоров'я, що призводить до нестачі сну, — один із можливих варіантів розвитку подій: проблеми зі сном, імовірно, призводять до труднощів із пробудженням. Погіршення фізичного здоров'я також означає, що більшість завдань, включно з приготуванням сніданку, займають більше часу.

Досі у вчених було занадто мало даних про те, як змінюється час прийому їжі в літньому віці. Але результати нового дослідження допомагають заповнити цю прогалину, показують, що пізніший сніданок пов'язаний як із проблемами зі здоров'ям, так і з підвищеним ризиком смертності у літніх людей.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Communications Medicine, можуть бути корисними для виявлення літніх людей, схильних до більшого ризику щодо здоров'я. Вони також дають глибше розуміння того, як зміни в харчових звичках можуть по-різному впливати на молодих і літніх людей.

