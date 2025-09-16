Чужой уже здесь: из "метеорита" выросли странные щупальца – считается, что это пришелец (фото)

Мужчина утверждает, что обнаружил внутри метеорита существо, похожее на пришельца – это вызвало переполох в социальных сетях. Еще более тревожным выглядит то, что из “метеорита” странным образом выросли щупальца.

История началась с того, что 29 августа мужчина обнаружил небольшой серебристый космический камень в пылающем кратере в Панаме. С тех пор он опубликовал ряд видеороликов в TikTok, на которых, по его словам, метеорит сжигает листья при соприкосновении с ними. Еще любопытнее то, что из метеорита растет неуправляемый организм с щупальцами, пишет Daily Mail.

Чужой из кратера

Через неделю после первой публикации мужчина заявил, что кратер "светится ночью", а в подтверждение своих слов опубликовал кадры таинственно светящегося темного места. На последующих видео он показал нечто, похожее на массу маслянистых наростов, похожих на щупальца, быстро распространяющихся из трещин в камне и в конечном итоге поглощающих объект.

Со временем видеоролики стали вирусными в социальных сетях: некоторые пользователи теперь утверждают, что видео демонстрирует рост инопланетянина, другие же считают их мистификацией. Некоторые пользователи действительно хотят верить в идею о загадочном чужом, прибывшим из космоса, однако другие утверждают, что нечто на видео больше похоже на картошку.

Мужчина, обнаруживший метеорит, заявил, что открытый щупальцами образец теперь должен храниться в большом сейфе, но некоторые усомнились в истории. Люди предполагают, что организм – не более, чем обычное растение, а сцена с метеоритом – постановка.

Отметим, несмотря на то, что видео набрали миллионы просмотров, ученые отмечают, что нет никаких доказательств того, что объект является метеоритом – его состав не был изучен. Следопыты также не подтвердили падение космического камня в прошлом месяце в районе Педрегал в Панаме.

В последние четыре дня вирусная сенсация стала еще более пугающей, поскольку мужчина заявил, что загадочный организм отделился от серебряной оболочке и спрятался в запертом сейфе. Мужчина также утверждал, что организм продолжал расти каждый раз, когда попадал на свет.

Метеорит якобы прожигал листья Фото: TikTok

Существование инопланетянина сомнительно

Скептики отметили, что на видео мужчина смог поднять метеорит голыми руками, несмотря на то, что объект якобы прожег несколько листьев. Кроме того, на других видео видно, как мужчина касается щупалец загадочного объекта голыми руками, что могло привести к загрязнению образцов, которые якобы были отправлены на исследование.

Другие пользователи также предположили, что найденный объект, вероятно, является "яйцом" растения, из которого вырастет Clathrus archeri, также известный, как "Пальцы дьявола". Впрочем, исследователи считают, что загадочный организм на видео отличается от этого гриба – у него множество щупалец со смолоподобным блеском. Что касается гриба "Пальцы дьявола", растение, как правило, красного цвета, а его щупальца покрыты гораздо менее смолоподобной слизью.

В то же время, по словам исследователя Джона Гринвальда-младшего, если бы из камня выросло существо, это могло бы быть доказательством пансермии – теории, согласно которой жизнь на Землю была занесена метеоритами из космоса.

Странный организм отрастил щупальца Фото: TikTok

