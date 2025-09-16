Чужий уже тут: з "метеорита" виросли дивні щупальця — вважається, що це прибулець (фото)

Чоловік стверджує, що виявив усередині метеорита істоту, схожу на прибульця — це викликало переполох у соціальних мережах. Ще більш тривожним виглядає те, що з "метеорита" дивним чином виросли щупальця.

Історія почалася з того, що 29 серпня чоловік виявив невеликий сріблястий космічний камінь у кратері, що палає в Панамі. Відтоді він опублікував низку відеороликів у TikTok, на яких, за його словами, метеорит спалює листя під час зіткнення з ним. Ще цікавіше те, що з метеорита росте некерований організм зі щупальцями, пише Daily Mail.

Чужий із кратера

Через тиждень після першої публікації чоловік заявив, що кратер "світиться вночі", а на підтвердження своїх слів опублікував кадри темного місця, яке таємниче світиться. На наступних відео він показав щось, схоже на масу маслянистих наростів, схожих на щупальця, що швидко поширюються з тріщин у камені та в кінцевому підсумку поглинають об'єкт.

Згодом відеоролики стали вірусними в соціальних мережах: деякі користувачі тепер стверджують, що відео демонструє ріст інопланетянина, інші ж вважають їх містифікацією. Деякі користувачі справді хочуть вірити в ідею про загадкового чужого, який прибув із космосу, проте інші стверджують, що щось на відео більше схоже на картоплю.

Чоловік, який виявив метеорит, заявив, що відкритий щупальцями зразок тепер має зберігатися у великому сейфі, але дехто засумнівався в історії. Люди припускають, що організм — не більше, ніж звичайна рослина, а сцена з метеоритом — постановка.

Зазначимо, попри те, що відео набрали мільйони переглядів, учені наголошують, що немає жодних доказів того, що об'єкт є метеоритом — його склад не було вивчено. Слідопити також не підтвердили падіння космічного каменю минулого місяця в районі Педрегал у Панамі.

В останні чотири дні вірусна сенсація стала ще більш жахливою, оскільки чоловік заявив, що загадковий організм відокремився від срібної оболонки й сховався в замкненому сейфі. Чоловік також стверджував, що організм продовжував рости щоразу, коли потрапляв на світло.

Існування інопланетянина сумнівне

Скептики зазначили, що на відео чоловік зміг підняти метеорит голими руками, попри те, що об'єкт нібито пропалив кілька листків. Крім того, на інших відео видно, як чоловік торкається щупалець загадкового об'єкта голими руками, що могло призвести до забруднення зразків, які нібито були відправлені на дослідження.

Інші користувачі також припустили, що знайдений об'єкт, імовірно, є "яйцем" рослини, з якої виросте Clathrus archeri, також відомий, як "Пальці диявола". Утім, дослідники вважають, що загадковий організм на відео відрізняється від цього гриба — у нього безліч щупалець зі смолоподібним блиском. Що стосується гриба "Пальці диявола", рослина, як правило, червоного кольору, а її щупальця вкриті набагато менш смолоподібним слизом.

Водночас за словами дослідника Джона Грінвальда-молодшого, якби з каменю виросла істота, це могло б бути доказом пансермії — теорії, згідно з якою життя на Землю було занесене метеоритами з космосу.

