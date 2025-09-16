На Земле живут огромные летучие лисицы: размером с кошку и размахом крыльев больше, чем у орла
Исследователи рассказали об одних из самых крупных летучих мышей в мире и крупнейшем млекопитающем, способным к настоящему полету. Не менее удивительным является и то, что они чрезвычайно хороши в земледелии.
Летучие лисицы – одни из самых крупных летучих мышей в мире. Представители этого рода мышей обладают телом размером с кошку и размахом крыльев, которому позавидовали бы даже орлы. Более того, эти летучие мыши – невероятный пример того, как млекопитающие развили множество адаптаций для покорения неба, пишет IFLScience.
Крупнейшие летучие мыши в мире
Летучие лисицы известны под названием Pteropus – род летучих мышей, включающий десятки видов. Ареал их обитания охватывает огромную территорию, простирающуюся от Восточной Африки через Индийский океан, через Южную и Юго-Восточную Азию, вплоть до Австралии и некоторых островов Тихого океана.
По словам исследователей, у большинства из представителей этого рода есть некоторые общие черты – например, значительная масса тела, а также собачьи морды и блестящие глаза. В отличие от многих более мелких сородичей, летучие лисицы не используют эхолокацию, полагаясь на острое зрение и обоняние, которые помогают им ориентироваться в сумерках в поисках пищи.
Летучие мыши в основном травоядны, питаясь нектаром, цветами и спелыми фруктами. Исследования показались, что летучие мыши перемещаются между растениями и играют важную роль в экосистемах, выступая опылителями и распространителями семян бесчисленных растений. Даже печально известный своим острым вкусом дуриан, самый спорный фрукт в мире, зависит от этих гигантских летучих мышей для размножения.
В результате ученые прозвали этих животных фруктовыми летучими мышами. Отметим, что рацион с высоким содержанием сахара не рекомендуется большинству животных, но летучие лисицы развили сверхбыстрый метаболизм, способный быстро снижать уровень сахара в крови, предотвращая развитие диабета и других метаболических заболеваний.
Известно, что летучие лисицы, как правило, весьма пугливы, а потому избегают контактов с человеком. Тем не менее, как известно, они способны переносить вирусы, смертельно опасные для человека.
Виды летучих лисиц
По словам исследователей, гигантская золотистая летучая лисица (Acerodon jubatus) широко известна как самая крупная из всех летучих мышей на Земле: их вест достигает около 1,3 килограмма, а размах крыльев может достигать более 1,5 метра. Ранее этот вид относили к роду Pteropus, но позже ученые пересмотрели выводы и перенесли вид к роду Acerodon.
Представители этого вида обитают в низинных лесах Филиппин, вдали от человеческой деятельности. Они образуют обширные коллективные гнезда на деревьях, иногда соседствуя с другими видами, такими как не менее впечатляющая летучая лисица (Pteropus vampyrus).
