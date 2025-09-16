На Земле живут огромные летучие лисицы: размером с кошку и размахом крыльев больше, чем у орла

Исследователи рассказали об одних из самых крупных летучих мышей в мире и крупнейшем млекопитающем, способным к настоящему полету. Не менее удивительным является и то, что они чрезвычайно хороши в земледелии.

Летучие лисицы – одни из самых крупных летучих мышей в мире. Представители этого рода мышей обладают телом размером с кошку и размахом крыльев, которому позавидовали бы даже орлы. Более того, эти летучие мыши – невероятный пример того, как млекопитающие развили множество адаптаций для покорения неба, пишет IFLScience.

Крупнейшие летучие мыши в мире

Летучие лисицы известны под названием Pteropus – род летучих мышей, включающий десятки видов. Ареал их обитания охватывает огромную территорию, простирающуюся от Восточной Африки через Индийский океан, через Южную и Юго-Восточную Азию, вплоть до Австралии и некоторых островов Тихого океана.

По словам исследователей, у большинства из представителей этого рода есть некоторые общие черты – например, значительная масса тела, а также собачьи морды и блестящие глаза. В отличие от многих более мелких сородичей, летучие лисицы не используют эхолокацию, полагаясь на острое зрение и обоняние, которые помогают им ориентироваться в сумерках в поисках пищи.

Летучие мыши в основном травоядны, питаясь нектаром, цветами и спелыми фруктами. Исследования показались, что летучие мыши перемещаются между растениями и играют важную роль в экосистемах, выступая опылителями и распространителями семян бесчисленных растений. Даже печально известный своим острым вкусом дуриан, самый спорный фрукт в мире, зависит от этих гигантских летучих мышей для размножения.

В результате ученые прозвали этих животных фруктовыми летучими мышами. Отметим, что рацион с высоким содержанием сахара не рекомендуется большинству животных, но летучие лисицы развили сверхбыстрый метаболизм, способный быстро снижать уровень сахара в крови, предотвращая развитие диабета и других метаболических заболеваний.

Известно, что летучие лисицы, как правило, весьма пугливы, а потому избегают контактов с человеком. Тем не менее, как известно, они способны переносить вирусы, смертельно опасные для человека.

Летучие лисицы впечатляют размерами Фото: Shutterstock

Виды летучих лисиц

По словам исследователей, гигантская золотистая летучая лисица (Acerodon jubatus) широко известна как самая крупная из всех летучих мышей на Земле: их вест достигает около 1,3 килограмма, а размах крыльев может достигать более 1,5 метра. Ранее этот вид относили к роду Pteropus, но позже ученые пересмотрели выводы и перенесли вид к роду Acerodon.

Представители этого вида обитают в низинных лесах Филиппин, вдали от человеческой деятельности. Они образуют обширные коллективные гнезда на деревьях, иногда соседствуя с другими видами, такими как не менее впечатляющая летучая лисица (Pteropus vampyrus).

