На Землі живуть величезні летючі лисиці: розміром із кішку і розмахом крил більшим, ніж в орла

Дослідники розповіли про одних із найбільших кажанів у світі та найбільшого ссавця, здатного до справжнього польоту. Не менш дивовижним є й те, що вони надзвичайно гарні в землеробстві.

Летючі лисиці — одні з найбільших кажанів у світі. Представники цього роду мишей володіють тілом розміром з кішку і розмахом крил, якому позаздрили б навіть орли. Ба більше, ці кажани — неймовірний приклад того, як ссавці розвинули безліч адаптацій для підкорення неба, пише IFLScience.

Найбільші кажани у світі

Кажани відомі під назвою Pteropus — рід кажанів, що включає десятки видів. Ареал їхнього проживання охоплює величезну територію, що простягається від Східної Африки через Індійський океан, через Південну і Південно-Східну Азію, аж до Австралії й деяких островів Тихого океану.

За словами дослідників, у більшості з представників цього роду є деякі спільні риси — наприклад, значна маса тіла, а також собачі морди та блискучі очі. На відміну від багатьох дрібніших родичів, летючі лисиці не використовують ехолокацію, покладаючись на гострий зір і нюх, які допомагають їм орієнтуватися в сутінках у пошуках їжі.

Кажани переважно травоїдні, харчуючись нектаром, квітами та стиглими фруктами. Дослідження засвідчили, що кажани переміщаються між рослинами й відіграють важливу роль в екосистемах, виступаючи запилювачами й розповсюджувачами насіння незліченних рослин. Навіть сумнозвісний своїм гострим смаком дуріан, найсуперечливіший фрукт у світі, залежить від цих гігантських кажанів для розмноження.

У результаті вчені прозвали цих тварин фруктовими кажанами. Зазначимо, що раціон із високим вмістом цукру не рекомендується більшості тварин, але кажани розвинули надшвидкий метаболізм, здатний швидко знижувати рівень цукру в крові, запобігаючи розвитку діабету та інших метаболічних захворювань.

Відомо, що летючі лисиці, як правило, вельми полохливі, а тому уникають контактів з людиною. Проте, як відомо, вони здатні переносити віруси, смертельно небезпечні для людини.

Летючі лисиці вражають розмірами Фото: Shutterstock

Види летючих лисиць

За словами дослідників, гігантський золотистий кажан (Acerodon jubatus) широко відомий як найбільший з усіх кажанів на Землі: його вага сягає близько 1,3 кілограма, а розмах крил може сягати понад 1,5 метра. Раніше цей вид відносили до роду Pteropus, але пізніше вчені переглянули висновки та перенесли вид до роду Acerodon.

Представники цього виду мешкають у низинних лісах Філіппін, далеко від людської діяльності. Вони утворюють великі колективні гнізда на деревах, іноді бувши сусідами з іншими видами, такими як не менш дивовижна летюча лисиця (Pteropus vampyrus).

