Приостановили работы из-за находки: в Великобритании обнаружили древние сооружения римских времен

Реставрационные работы на историческом канале в Уэльсе приостановили после того, как рабочие наткнулись на каменные сооружения, вероятно, римского периода. Здания нашли во время ремонта шлюзовой системы в Монмутшире.

Пролет Шефн, также известный как Четырнадцать замков, это комплекс шлюзов, построенных в 1799 году на рукаве Крамлин канала Монмутшир, поднимал лодки на высоту около 50 метров всего за 740 метров канала, что делало его одним из самых крутых подъемов в сети каналов Великобритании, пишет Heritage Daily.

Во время реставрации команды обнаружили симметричные, облицованные камнем конструкции, погребенные под слоями грязи. По предварительным оценкам, эти сооружения могут быть частями римского купального комплекса.

Представитель правительства отметил: "Мы знаем о согласованных работах, проводимых в Четырнадцати замках, Монмутшир... и с нетерпением ждем дополнительной информации о любых находках в надлежащее время".

Специалисты предполагают, что, если это подтвердится, место раскопок могло быть связано с римским присутствием в Каэрлеоне (Иска Августа), ключевой крепости, расположенной примерно в 10 километрах от этого места.

Римские бани были распространены по всей империи и выполняли как гигиеническую, так и социальную функции. Они часто появлялись вблизи гарнизонов или вдоль важных транспортных путей, выступая как общественные центры.

Если доказательства укажут на римское строительство, находка может свидетельствовать о существовании ранее неизвестной виллы или промежуточной станции, связанной с Каэрлеоном. Такое толкование углубило бы знания о римской инфраструктуре в долинах Гвенту и показало бы, как военная и гражданская жизнь распространилась на сельские районы Южного Уэльса.

Для историков и археологов эта находка дает возможность переоценить, насколько далеко римское влияние распространилось на территории, которые впоследствии стали важными для промышленного роста.

