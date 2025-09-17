Призупинили роботи через знахідку: у Великій Британії виявили древні споруди римських часів

Реставраційні роботи на історичному каналі в Уельсі призупинили після того, як робітники натрапили на кам'яні споруди, ймовірно, римського періоду. Будівлі знайшли під час ремонту шлюзової системи в Монмутширі.

Related video

Проліт Шефн, також відомий як Чотирнадцять замків, це комплекс шлюзів, побудованих в 1799 році на рукаві Крамлін каналу Монмутшир, піднімав човни на висоту близько 50 метрів всього за 740 метрів каналу, що робило його одним з найкрутіших підйомів у мережі каналів Великобританії, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час реставрації команди виявили симетричні, облицьовані каменем конструкції, поховані під шарами бруду. За попередніми оцінками, ці споруди можуть бути частинами римського купального комплексу.

Представник уряду зазначив: "Ми знаємо про узгоджені роботи, що проводяться в Чотирнадцяти замках, Монмутшир... і з нетерпінням чекаємо на додаткову інформацію про будь-які знахідки в належний час".

Фахівці припускають, що, якщо це підтвердиться, місце розкопок могло бути пов'язане з римською присутністю в Каерлеоні (Іска Августа), ключовій фортеці, розташованій приблизно за 10 кілометрів від цього місця.

Римські лазні були поширені по всій імперії і виконували як гігієнічну, так і соціальну функції. Вони часто з'являлися поблизу гарнізонів або вздовж важливих транспортних шляхів, виступаючи як громадські центри.

Якщо докази вкажуть на римське будівництво, знахідка може свідчити про існування раніше невідомої вілли або проміжної станції, пов'язаної з Каерлеоном. Таке тлумачення поглибило б знання про римську інфраструктуру в долинах Гвенту і показало б, як військове і цивільне життя поширилося на сільські райони Південного Уельсу.

Важливо

В ОАЕ знайшли скарб, пов'язаний з Александром Македонським: там було майже 500 монет (фото)

Для істориків і археологів ця знахідка дає можливість переоцінити, наскільки далеко римський вплив поширився на території, які згодом стали важливими для промислового зростання.

Раніше Фокус писав про стародавнє поселення, яке знайшли у Швеції. Археологи виявили древні споруди, яким 5000 років.

Також ми розповідали про алжирську Атлантиду — затонуле місто у Середземному морі, яке було важливим торговим портом з IV століття до н. е. до III століття н. е.