Ученые готовятся к воскрешению вида, находящегося на грани вымирания: его ДНК консервируют

В дикой природе Австралии осталось менее 400 экземпляров мирта угловатого. Ученые работают над способами сохранения этого вида, чтобы в будущем в любой момент можно было вернуть его, если деревья полностью исчезнут с лица Земли.

За всю историю наша планета успела стать домом для невероятного количества видов – увы, некоторые из них сегодня находятся на грани исчезновения. Например, мирт угловатый – по данным ученых, в дикой природе Австралии осталось всего 380 экземпляров мирта угловатого (Gossia gonoclada), причем большинство из них сосредоточены в одном районе, пишет Live Science.

Одно из наиболее уязвимых деревьев в мире

Мирт угловатый – небольшое дерево, растущее вдоль водных путей в сухих тропических лесах Австралии. У него блестящие листья, квадратные стебли и сладкие, мясистые плоды, которые служат пищей для летучих мышей и птиц. Ранее ученые мало уделяли внимания его экологическому взаимодействию, однако предполагается, что вид способствует стабильности берегов рек и биоразнообразию.

По словам соавтора исследования, молекулярного физиолога растений из Университета Квинсленда Элис Хейворд, самое главное – предотвратить дальнейшее сокращение численности дерева в дикой природе, поскольку именно здесь это растение выполняет экологические функции и потенциально имеет культурное значение.

В новом исследовании ученые работают над сохранением разнообразия вида с помощью криобанков, что фактически обеспечивает резервное хранилище для этого вида. Австралийские ученые подвергают глубокой заморозке верхушки побегов находящегося под угрозой исчезновения дерева, чтобы сохранить его ДНК на случай вымирания вида. В случае полного вымирания вида в будущем, ученые надеются, что им удастся воскресить его.

Почему дерево мирт на грани вымирания?

Исследования показывают, что сочетание утраты среды обитания, повышение температуры и смертельно опасное грибковое заболевание, известное как ржавчина мирта, привело к тому, что численность популяции резко сократилась в Австралии в 2010 году и продолжает увядать.

Ржавчина мирта вызывается экзотическим грибом Austropuccinia psidii, который поражает молодые части деревьев и кустарников семейства миртовых, деформируя листья растений, замедляя их рост и снижая фертильность.

Культуры Gossia gonoclada в лаборатории Университета Квинсленда Фото: Australian Research Council Linkage Program

Спасение мирта от вымирания

Чтобы спасти мирт от вымирания, ученые разрабатывают метод заморозки растительных тканей, которые впоследствии могут восстановить полноценное дерево при необходимости. По словам Хейворд, несмотря на то, что семена содержат репродуктивный материал, они не подходят для этого проекта как из-за снижения фертильности из-за заражения ржавчиной мирта, а также из-за того, что они, вероятно, не переживут длительную консервацию.

Вместо этого Хейворд с коллегами разработали новый план: они сохраняют верхушки побегов мирта угловатого при сверхнизких температурах -196 градусов по Цельсию. Метод включает выращивание стерильных побегов в желе и сбор верхушек, а также дальнейшую их обработку криопротекторным раствором и заморозку в жидком азоте.

Отметим, что криопротекторные растворы защищают клетки растений во время замораживания, минимизируя образования повреждающих кристаллов льда. Без этих растворов вода внутри клеток расширялась бы, и клетки лопались бы; но с растворами вода вместо этого становится "стеклянной", добавила она.

К слову, этот метод уже работает для душистого мирта (Gossia fragrantissima), небольшого дерева, близкородственного мирту угловатого. После замораживания верхушек побегов мирта душистого ученые добились 100% приживаемости и смогла вырастить все растения заново

Этот метод также сопряжен с некоторыми рисками. После того как ученые найдут метод выращивания мирта угловатого. Им все еще понадобится убедиться, что в их образцах достаточно генетического разнообразия для восстановления здоровой популяции деревьев.

