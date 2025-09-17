Учені готуються до воскресіння виду, що перебуває на межі вимирання: його ДНК консервують

У дикій природі Австралії залишилося менше ніж 400 екземплярів мирта незграбного. Вчені працюють над способами збереження цього виду, щоб у майбутньому в будь-який момент можна було повернути його, якщо дерева повністю зникнуть з лиця Землі.

За всю історію наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів — на жаль, деякі з них сьогодні перебувають на межі зникнення. Наприклад, мирт незграбний — за даними вчених, у дикій природі Австралії залишилося лише 380 екземплярів мирта незграбного (Gossia gonoclada), причому більшість із них зосереджені в одному районі, пише Live Science.

Одне з найбільш уразливих дерев у світі

Мирт незграбний — невелике дерево, що росте вздовж водних шляхів у сухих тропічних лісах Австралії. У нього блискуче листя, квадратні стебла і солодкі, м'ясисті плоди, які слугують їжею для кажанів і птахів. Раніше вчені мало приділяли уваги його екологічній взаємодії, проте припускають, що вид сприяє стабільності берегів річок і біорізноманіттю.

За словами співавтора дослідження, молекулярної фізіологині рослин з Університету Квінсленду Еліс Гейворд, найголовніше — запобігти подальшому скороченню чисельності дерева в дикій природі, оскільки саме тут ця рослина виконує екологічні функції та потенційно має культурне значення.

У новому дослідженні вчені працюють над збереженням різноманітності виду за допомогою кріобанків, що фактично забезпечує резервне сховище для цього виду. Австралійські вчені піддають глибокому заморожуванню верхівки пагонів дерева, що перебуває під загрозою зникнення, щоб зберегти його ДНК на випадок вимирання виду. У разі повного вимирання виду в майбутньому, вчені сподіваються, що їм вдасться воскресити його.

Чому дерево мирт на межі вимирання?

Дослідження показують, що поєднання втрати середовища проживання, підвищення температури та смертельно небезпечне грибкове захворювання, відоме як іржа мирта, призвело до того, що чисельність популяції різко скоротилася в Австралії 2010 року і продовжує в'янути.

Іржа мирта викликається екзотичним грибом Austropuccinia psidii, який вражає молоді частини дерев і чагарників сімейства миртових, деформуючи листя рослин, сповільнюючи їхній ріст і знижуючи фертильність.

Культури Gossia gonoclada в лабораторії Університету Квінсленда Фото: Australian Research Council Linkage Program

Порятунок мирта від вимирання

Щоб врятувати мирт від вимирання, вчені розробляють метод заморозки рослинних тканин, які згодом можуть відновити повноцінне дерево за потреби. За словами Гейворд, попри те, що насіння містить репродуктивний матеріал, воно не підходить для цього проєкту як через зниження фертильності через зараження іржею мирта, так і через те, що воно, ймовірно, не переживе тривалу консервацію.

Натомість Гейворд з колегами розробили новий план: вони зберігають верхівки пагонів мирта незграбного за наднизьких температур -196 градусів за Цельсієм. Метод включає вирощування стерильних пагонів у желе і збір верхівок, а також подальшу їх обробку кріопротекторним розчином і заморозку в рідкому азоті.

Зазначимо, що кріопротекторні розчини захищають клітини рослин під час заморожування, мінімізуючи утворення пошкоджувальних кристалів льоду. Без цих розчинів вода всередині клітин розширювалася б, і клітини лопалися б; але з розчинами вода замість цього стає "скляною", додала вона.

До речі, цей метод уже працює для запашного мирта (Gossia fragrantissima), невеликого дерева, близькоспорідненого мирта незграбному. Після заморожування верхівок пагонів мирта запашного вчені домоглися 100% приживлюваності та змогла виростити всі рослини заново

Цей метод також пов'язаний з деякими ризиками. Після того як вчені знайдуть метод вирощування мирта незграбного. Їм все ще знадобиться переконатися, що в їхніх зразках достатньо генетичної різноманітності для відновлення здорової популяції дерев.

