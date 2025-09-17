Самка из вымирающей популяции косаток оплакивает смерть детеныша: мать с дитям заметили в океане

В водах штата Вашингтон замечена косатка-мать, толкающая своего мертвого новорожденного детеныша, вероятно, в знак траура. Это не первый случай, когда подобное скорбное поведение фиксируется в этой стае косаток.

Утром 12 сентября исследователи из Центра исследований китов получили оповещение о том, что в проливе Росарио, воды штата Вашингтон, была замечена косатка-мать, толкающая своего мертвого новорожденного детеныша, по-видимому, в знак траура. Это не первый случай, когда подобное скорбное поведение фиксируют в этой популяции, которая уже находится под угрозой вымирания, пишет IFLScience.

Траурное поведение косаток

Ученые отправились в пролив Росарио и подтвердили, что косатка, известная как Алки (Alki, или J36), толкала мертвого детеныша с еще неоторванной пуповиной. Судя по размеру детеныша, ученые предполагают, что он был доношенным, либо почти доношенным. Кроме того, неясно, было ли это мертворождением или же детеныш умер вскоре после рождения. Впрочем, судя по тому, когда J36 наблюдали в последний раз, она должна была родить в течение трех последних дней.

Подобные трагедии не в новинку для популяции J-pod. В декабре 2024 года была замечена другая самка, Талекуа (J35), с мертвым детенышем J61. Талекуа привлекла внимание всего мира в 2018 году аналогичным поведением, пронеся детеныша в течение 17 дней через более чем 1610 километров (1000 миль) океана.

Такое поведение косаток часто интерпретируется как траур или, по крайней мере, нечто похожее на траур. Косатки, как известно, очень умные и социальные животные, подверженные стрессу и депрессии, когда их тесные семейные связи разрушаются.

Подобное поведение ранее также было замечено и у других высокоинтеллектуальных видов. Например, были зафиксированы случаи, когда шимпанзе месяцами держали останки своих умерших детенышей, отказываясь их отпускать.

Косатки в отчаянном положении

Ситуация также осложняется тем, что для южных резидентных косаток каждое рождение жизненно важно для выживания их сокращающейся популяции, а каждая смерть представляет собой сокрушительный удар. Также известно, что слоны иногда обнюхивают, подбирают и даже закапывают останки своих умерших детенышей, издавая при этом крики.

Исследователи отмечают, что численность популяции, к которой принадлежит самка, неуклонно сокращается в течение десятилетий. В 1995 году численность косаток составляла 98 особей, но уже к июлю 2000 года она упала до 78. Последовал короткий период умеренного роста, и в 2006 году популяция достигла 89 особей.

Увы, с тех пор наблюдается лишь тенденция к снижению и надежды на восстановление не наблюдается: по состоянию на декабрь 2020 года их осталось всего 74 особи. Главными причинами снижения численности косаток являются:

загрязнение;

шум океана;

нехватка постоянно доступного лосося.

Косатки не единственные в своем трауре

Такое поведение животных легко антропоморфизировать, однако оно также поднимает важные вопросы о том, как некоторые животные переживут утрату, жизнь и смерть.

Известно, косатка принадлежит к стаду J-pod, одному из трех стай южных резидентных косаток, обитающих в северо-восточной части Тихого океана.

